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    WB 120 Rotierende Waschbürste | Kärcher

    Kärcher rotating wash brush with white bristles, transparent cover, and black handle.

    WB 120 Rotierende Waschbürste

    Artikelnummer: 2.644-060.0

    Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.