WB 120 Rotierende Waschbürste | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-060.0Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
309 x 153 x 135
Gewicht (kg)
0.4
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Anwendungsgebiete