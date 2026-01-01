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    WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike | Kärcher

    Kärcher rotating wash brush with black handle, blue bristles in centre, surrounded by white bristles.

    WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike

    Artikelnummer: 2.644-287.0

    Schonende Reinigung für Fahrzeuge und Motorräder: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.
    Bei Fragen zum Vorgängermodell, der WB 120, wenden Sie sich bitte an einen unserer Servicepartner oder Kärcher Händler.