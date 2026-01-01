Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Nass-/Trockensauger WD 2 | Kärcher

    Yellow Kärcher vacuum cleaner with hose, floor nozzle, crevice tool, and vacuum bag on white background.

    Nass-/Trockensauger

    WD 2

    Artikelnummer: 1.629-760.0