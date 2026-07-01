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    Nass-/Trockensauger WD 3 | Kärcher

    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, crevice tool, filter bag, and cartridge filter on white background.

    Nass-/Trockensauger

    WD 3

    Artikelnummer: 1.629-820.0