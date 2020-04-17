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    Nass-/Trockensauger WD 3 V-17/4/20 | Kärcher

    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, nozzle, filter, and dust bag on white background.

    Nass-/Trockensauger

    WD 3 V-17/4/20

    Artikelnummer: 1.628-127.0