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    Nass-/Trockensauger WD 4 P S V-20/5/22 | Kärcher

    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, nozzle attachments, filter, and dust bag on white background.

    Nass-/Trockensauger

    WD 4 P S V-20/5/22

    Artikelnummer: 1.628-290.0