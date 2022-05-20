Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Nass-/Trockensauger WD 4 P V-20/5/22 | Kärcher

    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, and accessories including filter, dust bag, and two attachments.

    Nass-/Trockensauger

    WD 4 P V-20/5/22

    Artikelnummer: 1.628-270.0