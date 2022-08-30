Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Nass-/Trockensauger WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with various attachments, including hoses, nozzles, filter, and dust bag, on a white background.

    Nass-/Trockensauger

    WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation

    Artikelnummer: 1.628-376.0