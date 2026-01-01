Wechselaufsatz Home & Garden für WB 130 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-291.0Für die gründliche Reinigung unempfindlicher Oberflächen rund ums Haus: der Wechselaufsatz Home & Garden für die rotierende Waschbürste WB 130.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
113 x 113 x 46
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Anwendungsgebiete