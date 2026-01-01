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    Wechselaufsatz Home & Garden für WB 130 | Kärcher

    Round black brush attachment with dense bristles and a central mounting hole, suitable for cleaning equipment.

    Wechselaufsatz Home & Garden für WB 130

    Artikelnummer: 2.644-291.0

    Für die gründliche Reinigung unempfindlicher Oberflächen rund ums Haus: der Wechselaufsatz Home & Garden für die rotierende Waschbürste WB 130.