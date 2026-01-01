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    Wechselaufsatz Home&Garden für WB 120 und WB 100 | Kärcher

    Black circular brush attachment with dense bristles, designed for cleaning, viewed from an angle against a white background.

    Wechselaufsatz Home&Garden für WB 120 und WB 100

    Artikelnummer: 2.644-064.0

    Zur gründlichen Reinigung unempfindlicher Oberflächen rund ums Haus: der Waschbürsten-Wechselaufsatz Home & Garden für die rotierende Waschbürste.