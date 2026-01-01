Wechselaufsatz Home&Garden für WB 120 und WB 100 | Kärcher

Die schwarzen Borsten des Waschbürsten-Wechselaufsatzes Home & Garden sind robuster als die transparenten des Wechselaufsatzes Universal – und erleichtern damit das Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Ideal für die Reinigung unempfindlicher Oberflächen wie Stein, Metall oder Kunststoff mit der rotierenden Waschbürste. Der Aufsatz ist kompatibel mit der rotierenden Waschbürste WB 120 und der Vorgängerbürste WB 100.

Schwarze robuste Borsten Einfache Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen. Für Flächen rund ums Haus Ideal für die Reinigung unempfindlicher Flächen wie Stein, Metall und Kunststoff. Optionales Zubehör Mehr Anwendungsvielfalt für die rotierende Waschbürste. Kompatibilität Einsetzbar mit rotierender Waschbürste WB 120 und Vorgängerbürste WB 100.