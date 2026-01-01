Wechselaufsatz Universal für WB 120 und WB 100 | Kärcher

Die transparenten Borsten des Waschbürstenaufsatzes sind universell einsetzbar für unterschiedlichste Reinigungsaufgaben. Der Wechselaufsatz Universal für die rotierende Waschbürste WB 120 eignet sich ideal zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Der Aufsatz ist auch mit der Vorgängerbürste WB 100 kompatibel.

Weiche transparente Borsten Schonende, sanfte und effiziente Reinigung. Universell einsetzbar Für alle glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Optionales Zubehör Mehr Anwendungsvielfalt für die rotierende Waschbürste. Kompatibilität Einsetzbar mit rotierender Waschbürste WB 120 und Vorgängerbürste WB 100.