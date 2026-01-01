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    Wechselaufsatz Universal für WB 120 und WB 100 | Kärcher

    Circular black brush head with white bristles, designed for attachment to cleaning equipment.

    Wechselaufsatz Universal für WB 120 und WB 100

    Artikelnummer: 2.644-062.0

    Der Waschbürsten-Wechselaufsatz Universal für die rotierende Waschbürste eignet sich ideal zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff.