Wechselaufsatz Universal für WB 120 und WB 100 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-062.0Der Waschbürsten-Wechselaufsatz Universal für die rotierende Waschbürste eignet sich ideal zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
153 x 153 x 48
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Anwendungsgebiete