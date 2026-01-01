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    Tischwasserfilter WFP 12 + 3 | Kärcher

    Kärcher water filter jug with three replacement filter cartridges, featuring a white handle and lid.

    Tischwasserfilter

    WFP 12 + 3

    Artikelnummer: 1.024-771.0