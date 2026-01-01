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    Winkelstrahlrohr | Kärcher

    Two Kärcher pressure washer extension wands, one metal with a curved end and one black plastic with a connector.

    Winkelstrahlrohr

    Artikelnummer: 2.638-817.0

    Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.