Winkelstrahlrohr | Kärcher

Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie zum Beispiel Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Extra langes abgewinkeltes Strahlrohr (ca. 1 m) Bequeme Reinigung schwer erreichbarer Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden. Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung. Hochdruck - Flachstrahl Gleichmäßige Reinigung und Lösung von hartnäckigen Verschmutzungen.