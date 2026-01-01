Winkelstrahlrohr | Kärcher

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Artikelnummer: 2.638-817.0Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
930 x 43 x 116
Gewicht (kg)
0.5
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Anwendungsgebiete