Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Wischtuch Set RCW 4 | Kärcher

    Stack of white rectangular microfibre cloths with a central cut-out, arranged neatly on a white background.

    Wischtuch Set RCW 4

    Artikelnummer: 2.269-230.0

    Für ein optimales Reinigungsergebnis: das hochwertige Mikrofaser-Wischtuchset für die Unterhaltsreinigung von Fenster- und Glasflächen mit dem Fensterputzroboter RCW 4.