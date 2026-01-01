Wischtuch Set RCW 4 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.269-230.0Für ein optimales Reinigungsergebnis: das hochwertige Mikrofaser-Wischtuchset für die Unterhaltsreinigung von Fenster- und Glasflächen mit dem Fensterputzroboter RCW 4.
Menge (Stück)
5
Faserzusammensetzung Textil
80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farbe
Weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
300 x 60 x 60
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung