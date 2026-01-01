Wischtuch Set RCW 4 | Kärcher

Das Wischtuch Set enthält 5 Mikrofaser-Wischtücher speziell für den Fensterputzroboter RCW 4. Sie sind ideal für die gründliche Reinigung von Fenstern, Spiegeln und allen anderen glatten Hartflächen. Dank ihrer hohen Saugfähigkeit nehmen die Tücher zuverlässig große Mengen Wasser und gelösten Schmutz auf und entfernen auch leichte Verschmutzungen mühelos. Mithilfe der Klettverbindung lassen sich die Wischtücher besonders einfach anbringen und wechseln. Sie sind beidseitig verwendbar und lassen sich in der Waschmaschine bei bis zu 40 °C ohne Weichspüler waschen.

Wischtuch mit Klettbefestigung Die Mikrofaser-Wischtücher entfernen optimal den Schmutz auf glatten Glasflächen. Einfaches Befestigen und Lösen dank Klettanbringung. Waschbar in der Waschmaschine bei bis zu 40 °C.