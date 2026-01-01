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    Akku-Fenstersauger WV 2 Plus NP | Kärcher

    Kärcher window vac set with spray bottle, cleaning pads, squeegee head, and instruction manual on a white background.

    Akku-Fenstersauger

    WV 2 Plus NP

    Artikelnummer: 1.633-661.0