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    Zubehoer Set RCV 3 | Kärcher

    Kärcher robot vacuum accessories including two side brushes, two filters, a main brush, and a yellow-striped cleaning pad.

    Zubehoer Set RCV 3

    Artikelnummer: 2.269-621.0

    Das Zubehörset für den Saugroboter RCV 3 besteht aus 1 Hauptbürste, 1 Wischtuch, 2 Seitenbesen und 2 Filtern.