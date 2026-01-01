Zubehoer Set RCV 5 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.269-641.0Das Zubehörset für den Saugroboter RCV 5 besteht aus 1 Hauptbürste, 1 Wischtuch, 2 Seitenbesen und 2 Filtern.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
190 x 125 x 82
Menge (teilig)
6
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete