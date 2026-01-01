Denn jeder Tag ist gut für große Ziele!
Wir wollen das Leben einfacher, effizienter und schöner machen. Das ist unser Anspruch – seit der Unternehmensgründung im Jahre 1935.
INNOVATIV.
VON ANFANG AN.
Mit dem Kärcher Rundum-Service unterstützen wir Sie in allen Projektphasen und begleiten Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit! Profitieren Sie von der Reinigungspower der weltweiten Nr. 1. Als Kärcher Händler sind Sie selbständig, aber nicht alleine.
Wir wollen das Leben einfacher, effizienter und schöner machen. Das ist unser Anspruch – seit der Unternehmensgründung im Jahre 1935.
INNOVATIV.
VON ANFANG AN.
Nicht nur unsere Produkte am Markt sind etwas Besonderes, sondern auch die Menschen, die den Unterschied und damit das Unternehmen Kärcher erfolgreich machen. Das Familienunternehmen Kärcher gilt heute als der weltweit führende Anbieter von effizienten und ressourcenschonenden Reinigungssystemen. Spitzenleistungen, Innovation und Qualität zeichnen das Unternehmen weltweit aus.
Sie möchten den Weg als selbständiger Kärcher Partner gemeinsam mit uns gehen? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!
Hier finden Sie unsere Niederlassungen und Shops für Verkauf, Service und Beratung. Entdecken Sie unser volles Sortiment und genießen Sie die Beratung unserer Profis.
Entdecken Sie das gesamte Kärcher Sortiment in unserem neuen digitalen Katalog und profitieren Sie von den aktuellsten Daten. Des Weiteren stehen Ihnen die spezifischen Kataloge von unseren Bereichen zur Verfügung.