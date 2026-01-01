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    Kärcher Händler werden | Kärcher

    Werden Sie Kärcher Händler

    Mit dem Kärcher Rundum-Service unterstützen wir Sie in allen Projektphasen und begleiten Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit! Profitieren Sie von der Reinigungspower der weltweiten Nr. 1. Als Kärcher Händler sind Sie selbständig, aber nicht alleine.

    Werden Sie Händler bei Kärcher

    Denn jeder Tag ist gut für große Ziele!

    Wir wollen das Leben einfacher, effizienter und schöner machen. Das ist unser Anspruch – seit der Unternehmensgründung im Jahre 1935.

    INNOVATIV. 
    VON ANFANG AN.

    Jetzt bewerben!

    Warum Kärcher Händler werden?

    BE THE DIFFERENCE

    Nicht nur unsere Produkte am Markt sind etwas Besonderes, sondern auch die Menschen, die den Unterschied und damit das Unternehmen Kärcher erfolgreich machen. Das Familienunternehmen Kärcher gilt heute als der weltweit führende Anbieter von effizienten und ressourcenschonenden Reinigungssystemen. Spitzenleistungen, Innovation und Qualität zeichnen das Unternehmen weltweit aus.

    Reinigung des Hermann-Denkmals in Detmold, Deutschland
    Arbeiten bei Kärcher

    DAS BRINGEN SIE MIT

    • erste Erfahrungen im Handel oder als selbständiger Unternehmer; auch Quereinsteiger, die sich beruflich verändern möchten, sind herzlich willkommen
    • unternehmerisches Denken und Interesse für Reinigungstechnik und technische Produkte
    • Eigeninitiative, Organisationstalent und hohe Loyalität
    • Freude am Umgang mit Menschen und der vor Ort Betreuung von Kund:innen
    • Sie übernehmen den B2B Vertrieb und betreuen gewerbliche Bestands- und Neukunden

    UNSERE ERFOLGSFAKTOREN FÜR SIE:

    • großes Marktpotential
    • Top-Konditionen
    • innovative Marketingkonzepte
    • betriebswirtschaftliches & fachliches Know-how
    • kompetente Rundum-Betreuung im laufenden Betrieb
    • Übernahme bestehender Kärcher Kunden im Verkaufsgebiet
    • finanzielle Unterstützung und Marketingsupport beim Aufbau Ihres Geschäftsmodells

     

    Sie möchten den Weg als selbständiger Kärcher Partner gemeinsam mit uns gehen? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!

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    Mehr Informationen finden Sie in unserem Info-Folder

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    ENTDECKEN SIE WEITERE KÄRCHER SERVICES!

    Außenansicht des Kärcher Centers Wiener Neudorf der Alfred Kärcher GmbH.

    Kärcher Center

    Hier finden Sie unsere Niederlassungen und Shops für Verkauf, Service und Beratung. Entdecken Sie unser volles Sortiment und genießen Sie die Beratung unserer Profis.

    Produktkataloge

    Entdecken Sie das gesamte Kärcher Sortiment in unserem neuen digitalen Katalog und profitieren Sie von den aktuellsten Daten. Des Weiteren stehen Ihnen die spezifischen Kataloge von unseren Bereichen zur Verfügung.