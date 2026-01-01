Nicht nur unsere Produkte am Markt sind etwas Besonderes, sondern auch die Menschen, die den Unterschied und damit das Unternehmen Kärcher erfolgreich machen. Das Familienunternehmen Kärcher gilt heute als der weltweit führende Anbieter von effizienten und ressourcenschonenden Reinigungssystemen. Spitzenleistungen, Innovation und Qualität zeichnen das Unternehmen weltweit aus.