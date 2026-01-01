Spar dir die Chemie.
Kärcher Dampfreiniger brauchen nichts als Wasserdampf, um bis zu 99,999 %* aller behüllten Viren sowie 99,99 %** aller haushaltsüblichen Bakterien zu beseitigen.
Putzen kann frustrierend sein und dich manchmal in den Wahnsinn treiben, wenn deine Reinigungsgeräte nicht den gewünschten WOW-Effekt liefern. Mit unseren ultraleichten und innovativen Indoor WOW-Produkten musst du dich nicht länger verrückt machen lassen.
Kärcher Dampfreiniger brauchen nichts als Wasserdampf, um bis zu 99,999 %* aller behüllten Viren sowie 99,99 %** aller haushaltsüblichen Bakterien zu beseitigen.
Unsere Fenstersauger machen Fenster und glatte Oberflächen 3-mal schneller sauber als von Hand – ganz ohne Streifen und tropfendes Schmutzwasser.
Mit unseren Hartbodenreinigern bringst du sie zum Strahlen – und das deutlich gründlicher und viel kräfteschonender als mit jedem Wischmopp.
Für Einzimmerwohnungen, für große Häuser, für Allergiker, mit Akku oder ohne Beutel: Bei uns gibt’s für jeden Staub den passenden Sauger.
Mit den robusten Kärcher Nass-/Trockensaugern schaffst du auch groben oder nassen Schmutz ganz einfach aus deiner Welt.
Mit unseren Waschsaugern beseitigst du selbst hartnäckigsten Schmutz, auf nahezu allen textilen Oberflächen. Vor allem für Allergiker und Haushalte mit Tieren geeignet.
Und kümmere dich nicht mehr um die lästige Aufgabe der Bodenreinigung, denn das übernehmen die Wisch- und Saugroboter von Kärcher. Hartböden und niederflorige Teppiche werden autonom gereinigt.
* Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara).
** Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).