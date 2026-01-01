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    Indoor Range | Kärcher

    DREH BEIM PUTZEN NICHT DURCH.

    Putzen kann frustrierend sein und dich manchmal in den Wahnsinn treiben, wenn deine Reinigungsgeräte nicht den gewünschten WOW-Effekt liefern. Mit unseren ultraleichten und innovativen Indoor WOW-Produkten musst du dich nicht länger verrückt machen lassen.

    Dampfreiniger

    Spar dir die Chemie.

    Kärcher Dampfreiniger brauchen nichts als Wasserdampf, um bis zu 99,999 %* aller behüllten Viren sowie 99,99 %** aller haushaltsüblichen Bakterien zu beseitigen.

    Unsere Dampfreiniger
    Fenstersauger für streifenfreies Ergebnis

    Sorg für klare Verhältnisse.

    Unsere Fenstersauger machen Fenster und glatte Oberflächen 3-mal schneller sauber als von Hand – ganz ohne Streifen und tropfendes Schmutzwasser.

    Unsere Akku-Fenstersauger
    Ganz einfach Boden wischen

    Mach jeden Fußboden zu deiner Bühne.

    Mit unseren Hartbodenreinigern bringst du sie zum Strahlen – und das deutlich gründlicher und viel kräfteschonender als mit jedem Wischmopp.

    Unsere Hartbodenreiniger
    VC 6 Indoor

    Wachse mit deinen Aufgaben.

    Für Einzimmerwohnungen, für große Häuser, für Allergiker, mit Akku oder ohne Beutel: Bei uns gibt’s für jeden Staub den passenden Sauger.

    Unsere Staubsauger
    WD 3 Indoor

    Nimm es einfach mit allen auf.

    Mit den robusten Kärcher Nass-/Trockensaugern schaffst du auch groben oder nassen Schmutz ganz einfach aus deiner Welt.

    Unsere Nass-/Trockensauger
    SE 6 Indoor

    Dein neues sauber.

    Mit unseren Waschsaugern beseitigst du selbst hartnäckigsten Schmutz, auf nahezu allen textilen Oberflächen. Vor allem für Allergiker und Haushalte mit Tieren geeignet.

    Unsere Waschsauger
    RCF 3 Indoor

    Mach dein Ding.

    Und kümmere dich nicht mehr um die lästige Aufgabe der Bodenreinigung, denn das übernehmen die Wisch- und Saugroboter von Kärcher. Hartböden und niederflorige Teppiche werden autonom gereinigt.

    Unsere Wisch- und Saugroboter

    Unsere beliebtesten Indoor-Produkte:

    * Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara).

    ** Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).