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    Kärcher Industriereinigung Referenzen | Kärcher

    INDUSTRIEREINIGUNG REFERENZEN

    Jenseits klassischer Reinigungsaufgaben ist die Industriereinigung zentral, wenn Prozesse in Fertigung und Logistik zu optimieren sind.

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    Erfahrung in verschiedenen Branchen

    Kärcher betreut unzählige Kunden in der Industrie quer durch verschiedenste Branchen, bei einem Jahresumsatz von mehr als 300 Millionen EUR in diesem Bereich. Bettina Biebl, Vice President Global Sales Management Professional, stellt fest: „Oft hören wir die Aussage: Ach, das macht Kärcher auch? Das ist für uns Ansporn, unser Portfolio an Beratung und individuellen Lösungen für die Industriereinigung noch bekannter zu machen.“ Blickt man auf Beispielprojekte, so wird klar, dass sich die Investitionen in Reinigungstechnik sehr schnell rechnen.

    Werterhalt rauf, Produktionsstillstand runter

    So hatte ein Textilunternehmen in Asien das Problem, dass das eingesetzte Schneidwerkzeug alle 4 Monate ausgetauscht werden musste. Kostenpunkt: 100.000 EUR. Durch die Installation einer Absaugung, welche die feinen Textilfasern von der Klinge entfernt, konnte das Zeitfenster um 1 Monat verlängert werden. „Ähnliche Erfolge haben wir mit Absauganlagen in der Lebensmittelindustrie“, erzählt Biebl. „Eisverpackungen beispielsweise, die von der Fertigungsanlage nicht befüllt werden, sorgen oftmals für einen Produktionsstopp.“ Der Grund: Die eingeklemmten Verpackungen müssen entfernt werden. Eine Absauganlage saugt sie hingegen automatisch ab, und die Produktion läuft reibungslos.

    Mitarbeitersicherheit steigern

    Für die Getränkeherstellung wurde eine Lösung entwickelt, welche die Arbeitssicherheit erhöht. Das Problem war hier, dass lose Etiketten oft in die Maschinen geraten und für Stillstand sorgen. Sie manuell zu entfernen, birgt eine hohe Verletzungsgefahr für die Belegschaft. Wird eine Absaugung implementiert, läuft das Absaugen abgetrennter Etiketten maschinell.

    Schneller reinigen, mehr produzieren

    „Egal welche Branche, das Ergebnis ist immer das Gleiche: Werden Prozesse und Technik analysiert, gibt es Verbesserungsbedarf. Und der Return on Investment ist sehr schnell gegeben“, stellt Biebl fest. Ob es also eine Großbäckerei ist, die durch eine Lösung zur Bänderreinigung die Reinigungszeit kürzen und länger produzieren kann, oder ein Chemiekonzern, der die Dauer der Tankinnenreinigung von bis zu 4 Tagen auf 4 Stunden reduziert: Es lohnt sich, Out of the Box zu denken – immer.

    MIT KUNDEN IM GESPRÄCH.

    Jeder Verantwortungsbereich im Unternehmen hat mit anderen Herausforderungen zu tun. Wie wir sie gemeinsam gelöst haben, berichten unter anderem Gültekin Pischmann (Leiter Gebäudemanagement thyssenkrupp am Standort Duisburg), Alfred Weber (Meister Zentralwerkstatt BMW Group), Thomas Lauer (Geschäftsleitung Bitburger-Gruppe), Stefan Huber (Einkauf Hoffmann Group), Dietmar Favorat (Global Advanced Technology Daimler Truck AG) und Christian Bäckerbauer (Logistikleiter Nestlé Biessenhofen).

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    thyssenkrupp Steel Europe

    Stationäre Hochdruckreiniger

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    ZF

    Industrielle Absaugtechnik

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    BMW Group

    Trockeneisreinigung

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    Bitburger-Gruppe

    Hochdruckreiniger/Industrielle Absaugtechnik

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    Nass-/Trockensauger

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    Heisswasserhochdruckreiniger und Reinigungsmittel

    User Story Nestle

    Nestlé

    Industrielle Absaugtechnik

    Palettenabsaugungen

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    DER WEG ANS ZIEL.

    Herausfinden, wo es klemmt. Das eine Detail finden, das große Folgen nach sich zieht. Lösungen entwickeln, die nicht auf der Hand liegen – das ist unsere Aufgabe, wenn es um Reinigungstechnik für Industriekunden geht. Immer gemeinsam, denn nur so kommen wir ans Ziel.

    Prozess Kompetenzbroschüre Industrie

    BROSCHÜRE ZUM DOWNLOAD

    Saubere Prozesse, saubere Industrie. Erfahren Sie hier mehr in unserer Broschüre.

    Kompetenzbroschüre Industrie
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