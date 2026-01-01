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    IVM Initiative – Sicher. Einfach. Kompakt. | Kärcher

    SICHER. EINFACH. KOMPAKT. UNSERE IVM RANGE

    Die Sauger mit der besonderen Filtertechnik. Mit der Kärcher IVM-Range finden Sie für alle Reinigungsaufgaben in der Lebensmittelbranche Ihre Lösung – einfach, effizient und wirtschaftlich. So gewährleisten Sie Hygiene und Sicherheit für alle Prozesse und Produkte: von der Reinigung heißer Öfen bis zur Überkopfreinigung, Flüssigkeitsaufnahme und Aufnahme explosiver Stäube.

    IVM Range

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    Entdecken Sie jetzt unsere Industriesauger

    Der Agile für kleinere Mengen – INDUSTRIESAUGER IVM 40/24-2 H ACD

    Der 2-motorige, mobile und robuste Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 H ACD überzeugt bei der Aufnahme feiner und grober brennbarer Stäube.

    Merkmale und Vorteile
    2 Gebläsemotoren, fahrbarer Edelstahlbehälter und Pull and Clean Filterabreinigungssystem

    • Stromart (Ph/V/Hz): 1 / 220 - 240 / 50 - 60
    • Luftmenge (l/s): 106
    • Vakuum (mbar). 225
    • Behälterinhalt (l): 40
    • Aufnahmeleistung (kW): 2,3
    • Aufnahmetyp: Elektrisch
    • Filterfläche (m²): 1,5
    • Anschlussnennweite: DN 70
    • Zubehörnennweite: DN 50 DN 40
    • Schalldruckpegel (dB(A)): 77
    • Gewicht ohne Zubehör (kg): 42
    • Gewicht inkl. Verpackung (kg): 43
    • Abmessungen (L × B × H) (mm): 645 x 655 x 1150

    Abschaltung bei niedrigem Flüssigkeitsstand: Saugkraftverlust weist den Bediener auf niedrigen Flüssigkeitsstand hin.

    IVM 40/24-2 H ACD
    IVM 60/24-2 M ACD WS

    Leistungsstark für mittlere bis große Mengen – INDUSTRIESAUGER IVM 60/24-2 M ACD WS

    Verlässlicher (Reinigungs-)Partner: Der IVM 60/24-2 M ACD WS nimmt als 2-motoriger Industriestaubsauger feine inertisierungsbedürftige Stäube mühelos und effizient auf.

    Merkmale und Vorteile
    Kompaktes System, Zwangsführung der aufgesaugten Partikel und Überwachung der Behälterflüssigkeit

    • Stromart (Ph/V/Hz): 1 / 220 - 240 / 50 - 60
    • Luftmenge (m³/h): 532
    • Vakuum (mbar): 254
    • Behälterinhalt (l): 60
    • Aufnahmeleistung (kW): 2,4
    • Aufnahmetyp: Elektrisch
    • Filterfläche (m²): 1,6
    • Anschlussnennweite: DN 70
    • Zubehörnennweite: DN 50 DN 40
    • Schalldruckpegel (dB(A)): 79
    • Gewicht ohne Zubehör (kg): 108
    • Gewicht inkl. Verpackung (kg): 111,5
    • Abmessungen (L × B × H) (mm): 1020 x 680 x 1490

    Anwendungsgebiete: zerspanende Fertigsverfahren und additive Fertigung

    GESAMTPAKET FÜR NOCH MEHR EFFIZIENZ UND HYGIENE

    Kärcher Sauger kombiniert mit Kärcher Zubehör: Ihr Erfolgsrezept für saubere Produktionsbereiche Das umfangreiche Portfolio aus 109 lebensmittelechten Zubehörteilen ist perfekt an unsere Industriesauger und Ihre branchenspezifischen Anforderungen angepasst. Mit dem farbcodierten, bruchsicheren und glatten Zubehör in FDA-konformen Materialien schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Saugsysteme optimal aus. Für maximale Reinigungsleistung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bei jeder Anwendung.

     

    So einfach geht Saugen in der Lebensmittelindustrie

    In den verschiedenen Industrien müssen unterschiedliche Stoffe und Medien gesaugt werden. Dabei stellen abgesetzte Medien, gesundheitsschädliche Stäube, feine und grobe Späne, Sand, Strahlmittel, Faserstoffe aller Art, Nahrungsmittelreste, organische Substanzen, sehr leichte bis sehr schwere Materialien höchste Anforderungen an die eingesetzte Filtertechnik. In unserem Kärcher Industriesystem finden Sie den optimalen Filter für jede Aufgabe, egal ob täglich stundenweise oder im Dauerbetrieb 24/7 direkt im Prozess.

    Das Video zeigt verschiedene Anwendungen wie die Leckagenbeseitigung, Reinigung begrenzter Bereiche sowie die Grundreinigung mithilfe von Industriesaugern im Lebensmittelsegment. Außerdem stellen wir Ihnen verschiedene Food-Zubehäre und deren Verwendung sowie spezielle Features und Funktionsweisen vor. 

    Unsere Industriesauger im Überblick

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    Wir unterstützen Sie gern bei Ihren Herausforderungen. 

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    Broschüren und Kataloge

    Laden Sie unsere verfügbaren Produktkataloge für die unterschiedlichen Bereiche direkt als PDF herunter. 

    ACD

    Flyer: IVM 60/24-2 M ACD WS

    Benutzerfreundlicher, kompakter, sicherer Sauger mit großem Zubehörportfolio – Ihre perfekte Lösung.

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    Industrielle Absaugprofis 2022

    Flyer: IVM 40 und IVM 60/100

    Hygienisch arbeiten und wirtschaftlich reinigen in der Lebensmittelindustrie.

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    Industrielle Absaugtechnik | Cover

    Broschüre: Industrielle Absaugtechnik

    Alles rund um die Saugspezialisten für die Industrie

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    Industrielle Reinigungslösungen | Cover

    Broschüre: Industrielle Reinigungslösungen und -systeme

    Entdecken Sie jetzt unsere Industrie-Komplettlösungen!

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    Industriesauger | Cover

    Flyer: Industriesauger

    Industrielle Absauglösungen: alles auf einen Blick!

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    Industrie Folder

    Broschüre: Gesamtlösungen für die Industrie

    Alles für Industrie, Baugewerbe, Automotive, Transport und Ihr Büro.

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    Entdecken Sie weitere Kärcher Services!

    Außenansicht des Kärcher Centers Wiener Neudorf der Alfred Kärcher GmbH.

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