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Wenn Sie sich für unsere innovative Lösung interessieren, dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf. Unser Team freut sich auf Sie.
Die Sauger mit der besonderen Filtertechnik. Mit der Kärcher IVM-Range finden Sie für alle Reinigungsaufgaben in der Lebensmittelbranche Ihre Lösung – einfach, effizient und wirtschaftlich. So gewährleisten Sie Hygiene und Sicherheit für alle Prozesse und Produkte: von der Reinigung heißer Öfen bis zur Überkopfreinigung, Flüssigkeitsaufnahme und Aufnahme explosiver Stäube.
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Der 2-motorige, mobile und robuste Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 H ACD überzeugt bei der Aufnahme feiner und grober brennbarer Stäube.
Merkmale und Vorteile
2 Gebläsemotoren, fahrbarer Edelstahlbehälter und Pull and Clean Filterabreinigungssystem
Abschaltung bei niedrigem Flüssigkeitsstand: Saugkraftverlust weist den Bediener auf niedrigen Flüssigkeitsstand hin.
Verlässlicher (Reinigungs-)Partner: Der IVM 60/24-2 M ACD WS nimmt als 2-motoriger Industriestaubsauger feine inertisierungsbedürftige Stäube mühelos und effizient auf.
Merkmale und Vorteile
Kompaktes System, Zwangsführung der aufgesaugten Partikel und Überwachung der Behälterflüssigkeit
Anwendungsgebiete: zerspanende Fertigsverfahren und additive Fertigung
Kärcher Sauger kombiniert mit Kärcher Zubehör: Ihr Erfolgsrezept für saubere Produktionsbereiche Das umfangreiche Portfolio aus 109 lebensmittelechten Zubehörteilen ist perfekt an unsere Industriesauger und Ihre branchenspezifischen Anforderungen angepasst. Mit dem farbcodierten, bruchsicheren und glatten Zubehör in FDA-konformen Materialien schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Saugsysteme optimal aus. Für maximale Reinigungsleistung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bei jeder Anwendung.
In den verschiedenen Industrien müssen unterschiedliche Stoffe und Medien gesaugt werden. Dabei stellen abgesetzte Medien, gesundheitsschädliche Stäube, feine und grobe Späne, Sand, Strahlmittel, Faserstoffe aller Art, Nahrungsmittelreste, organische Substanzen, sehr leichte bis sehr schwere Materialien höchste Anforderungen an die eingesetzte Filtertechnik. In unserem Kärcher Industriesystem finden Sie den optimalen Filter für jede Aufgabe, egal ob täglich stundenweise oder im Dauerbetrieb 24/7 direkt im Prozess.
Das Video zeigt verschiedene Anwendungen wie die Leckagenbeseitigung, Reinigung begrenzter Bereiche sowie die Grundreinigung mithilfe von Industriesaugern im Lebensmittelsegment. Außerdem stellen wir Ihnen verschiedene Food-Zubehäre und deren Verwendung sowie spezielle Features und Funktionsweisen vor.
Wir unterstützen Sie gern bei Ihren Herausforderungen.
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Laden Sie unsere verfügbaren Produktkataloge für die unterschiedlichen Bereiche direkt als PDF herunter.
Benutzerfreundlicher, kompakter, sicherer Sauger mit großem Zubehörportfolio – Ihre perfekte Lösung.
Hygienisch arbeiten und wirtschaftlich reinigen in der Lebensmittelindustrie.
Entdecken Sie jetzt unsere Industrie-Komplettlösungen!
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