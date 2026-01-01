So einfach geht Saugen in der Lebensmittelindustrie

In den verschiedenen Industrien müssen unterschiedliche Stoffe und Medien gesaugt werden. Dabei stellen abgesetzte Medien, gesundheitsschädliche Stäube, feine und grobe Späne, Sand, Strahlmittel, Faserstoffe aller Art, Nahrungsmittelreste, organische Substanzen, sehr leichte bis sehr schwere Materialien höchste Anforderungen an die eingesetzte Filtertechnik. In unserem Kärcher Industriesystem finden Sie den optimalen Filter für jede Aufgabe, egal ob täglich stundenweise oder im Dauerbetrieb 24/7 direkt im Prozess.

Das Video zeigt verschiedene Anwendungen wie die Leckagenbeseitigung, Reinigung begrenzter Bereiche sowie die Grundreinigung mithilfe von Industriesaugern im Lebensmittelsegment. Außerdem stellen wir Ihnen verschiedene Food-Zubehäre und deren Verwendung sowie spezielle Features und Funktionsweisen vor.