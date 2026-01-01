Hier die Schritte zum Start mit dem Kärcher-Gerätesteuerung-Skill:
(1). Laden Sie die App „Kärcher Home & Garden“ aus dem iOS App Store oder aus dem Google Play Store herunter.
(2). Starten Sie die App und registrieren Sie einen Kärcher Account. Sollten Sie bereits einen Account im Kärcher Onlineshop haben, kann auch dieser verwendet werden.
(3). Folgen Sie den Schritten in der App, um die Einrichtung Ihrer Kärchergeräte durchzuführen.
(4). Installieren Sie die Amazon „Alexa“-App aus dem iOS App Store bzw. dem Google Play Store.
(5). Suchen Sie in der „Alexa“-App nach dem Skill "Kärcher" und aktivieren Sie diesen.
(6). Geben Sie auf der weitergeleiteten Seite die E-Mail-Adresse Ihres Kärcher Accounts inklusive Passwort und Ihre Region ein. Dadurch wird Ihr Kärcher Account mit Alexa verbunden.
(7). Sagen Sie: „Alexa, frag Kärcher“.