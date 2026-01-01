Sie möchten die Bewässerung Ihres Gartens steuern? Das geht nun auch ganz einfach mit Ihrer Stimme. Kärcher bietet hierfür einen Amazon Alexa Skill an:

- Mit dem Kärcher-Gerätesteuerung-Skill haben Sie die Möglichkeit per Sprachsteuerung den Watering System Duo Smart Kit zu bedienen.