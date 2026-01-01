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    Kärcher Alexa Skills | Kärcher

    Alexa, starte Kärcher.

    Mit den Kärcher Alexa Skills steuern Sie Ihren smarten Water Controller oder entdecken die Welt von Kärcher.

    Alexa

    Ein Skills, viele Features.

    Sie möchten die Bewässerung Ihres Gartens steuern? Das geht nun auch ganz einfach mit Ihrer Stimme. Kärcher bietet hierfür einen Amazon Alexa Skill an:

    - Mit dem Kärcher-Gerätesteuerung-Skill haben Sie die Möglichkeit per Sprachsteuerung den Watering System Duo Smart Kit zu bedienen. 

    Amazon Alexa Logo
    Kärcher Alexa Skill

    Kärcher Gerätesteuerung

    Steuern Sie per Sprachsteuerung den Watering System Duo Smart Kit.

     

    Beispielsätze:

    • "Alexa, starte Kärcher und öffne das linke Ventil für 60 Minuten"
    • "Alexa, frage Kärcher, für wann die nächste Bewässerung geplant ist."
    • "Alexa, starte Kärcher und aktiviere eine Pause von drei Stunden."
    SKILL AKTIVIEREN
    Alexa App

    Installation

     

    Hier die Schritte zum Start mit dem Kärcher-Gerätesteuerung-Skill:

    (1). Laden Sie die App „Kärcher Home & Garden“ aus dem iOS App Store oder aus dem Google Play Store herunter.
    (2). Starten Sie die App und registrieren Sie einen Kärcher Account. Sollten Sie bereits einen Account im Kärcher Onlineshop haben, kann auch dieser verwendet werden.
    (3). Folgen Sie den Schritten in der App, um die Einrichtung Ihrer Kärchergeräte durchzuführen.
    (4). Installieren Sie die Amazon „Alexa“-App aus dem iOS App Store bzw. dem Google Play Store.
    (5). Suchen Sie in der „Alexa“-App nach dem Skill "Kärcher" und aktivieren Sie diesen.
    (6). Geben Sie auf der weitergeleiteten Seite die E-Mail-Adresse Ihres Kärcher Accounts inklusive Passwort und Ihre Region ein. Dadurch wird Ihr Kärcher Account mit Alexa verbunden.
    (7). Sagen Sie: „Alexa, frag Kärcher“.