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    Kopplung Hochdruckreiniger-Pistole | Kärcher

    Kopplung Hochdruckreiniger-Pistole

    Vor der ersten Anwendung Ihres Hochdruckreinigers der Smart Control- oder Full Control Plus-Reihe müssen Pistole und Gerät miteinander gekoppelt werden.

    Smart Control

    Anleitungsvideo

    Hier erhalten Sie ein kurzes Anleitungsvideo für die Kopplung der Smart Control Pistole mit dem Gerät.

    Tipp: Sollte die Bluetooth Verbindung nicht automatisch starten, halten Sie die − -Taste auf der Pistole erneut für 10 Sekunden gedrückt. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet das Bluetooth Symbol auf der Pistole.
    Das Handy kann auf dieser Weise jederzeit mit der Pistole gekoppelt werden.

    Kopplung Schritt 1
    Kopplung Schritt 2
    Kopplung Schritt 3
    SCR 4

    Full Control Plus

    Anleitungsvideo

    Hier erhalten Sie ein kurzes Anleitungsvideo für die Kopplung der Full Control Plus Pistole mit dem Gerät.

    Kopplung Schritt 1
    Kopplung Schritt 2
    Kopplung Schritt 3