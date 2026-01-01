Kopplung Hochdruckreiniger-Pistole

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Vor der ersten Anwendung Ihres Hochdruckreinigers der Smart Control- oder Full Control Plus-Reihe müssen Pistole und Gerät miteinander gekoppelt werden.
Tipp: Sollte die Bluetooth Verbindung nicht automatisch starten, halten Sie die − -Taste auf der Pistole erneut für 10 Sekunden gedrückt. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet das Bluetooth Symbol auf der Pistole.
Das Handy kann auf dieser Weise jederzeit mit der Pistole gekoppelt werden.