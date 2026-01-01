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    MIC 42 Leasing | Kärcher

    Kommunalmaschine MIC 42 - Unser Leasingangebot

    Sie möchten hohe Investitionskosten vermeiden, aber eine Kommunalmaschine flexibel einsetzen? Profitieren Sie nun von unserem Leasingangebot! Bis 31.12. gilt unser Leasingangebot von 599€ p.M.*

    Eine Maschine für alle Jahreszeiten

    Mit dem innovativen Schnellwechselsystem passen Sie die Maschine im Handumdrehen an verschiedene Anforderungen der Jahreszeiten an. Die MIC 42  kann unter anderem als Kehrmaschine, Winterdienst-, Mähgerät und vieles mehr eingesetzt werden.

    Die MIC 42 von Kärcher macht Ihren Arbeitsalltag mühelos und überzeugt dabei mit herausragender Wirtschaftlichkeit.

    Diese kompakte und äußerst wendige Maschine erfüllt die strengen Abgasnormen (STAGE V), was sie zur idealen Wahl für den innerstädtischen Betrieb macht.

    Unverbindlich beraten lassen
    Großflächige Reinigung glatter Flächen am Flughafen mit der autonomen Kärcher Scheuersaugmaschine KIRA B 50
    Wir statten Waschräume aus

    MIC 42 OHNE AUSSCHREIBUNG BEZIEHEN

    DA DIE MIC 42 BEI DER BBG GELISTET IST, HABEN SIE EINEN GROßEN VORTEIL:

    Wir sind stolz, dass die MIC 42 bei der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) gelistet ist. Dies bedeutet für Sie, dass Sie diese hochmoderne Kommunalmaschine ohne aufwendige Ausschreibungen beziehen können.

     Dadurch ersparen Sie sich Zeit und Energie. Und durch unser aktuelles Leasingangebot entlasen Sie zusätzlich Ihr Budget. 

    JETZT NUR 599€ p.M.* !

    Unser Leasingangebot gilt bis 31.12.

    *Die monatliche Rate ist variabel und abhängig von Ihrer Bonität, der Laufzeit, einer möglichen Anzahlung und dem Restwert.

    Unverbindlich beraten lassen und Angebot sichern.

    Wenn Sie sich für unser Angebot zur Kommunalmaschine MIC 42 interessieren, dann nehmen Sie doch gleich unverbindlich Kontakt mit uns auf. Unser Team freut sich auf Sie.