Mit dem innovativen Schnellwechselsystem passen Sie die Maschine im Handumdrehen an verschiedene Anforderungen der Jahreszeiten an. Die MIC 42 kann unter anderem als Kehrmaschine, Winterdienst-, Mähgerät und vieles mehr eingesetzt werden.

Die MIC 42 von Kärcher macht Ihren Arbeitsalltag mühelos und überzeugt dabei mit herausragender Wirtschaftlichkeit.

Diese kompakte und äußerst wendige Maschine erfüllt die strengen Abgasnormen (STAGE V), was sie zur idealen Wahl für den innerstädtischen Betrieb macht.