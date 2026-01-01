Wenn ein guter Grund den Ausschlag für eine Entscheidung geben kann, dann sind 10 gute Gründe nichts anderes als die Gewissheit, die richtige Entscheidung zu treffen.

Hoch effiziente und wirtschaftliche Produktformulierungen

Für Kärcher Reinigungsmittel werden hochwertige Rohstoffe verwendet. Dadurch ist es möglich, die Produkte in sehr geringen und Kosten sparenden Dosierungen zu verwenden.

Patentierte, abscheidefreundliche Rezepturen (ASF)

Viele Kärcher Produkte verfügen über eine abscheidefreundliche Rezeptur, die im Ölabscheider zu einer schnellen Trennung der wässrigen und öligen Phase führt und damit die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen unterstützt.

Materialverträgliche Rezepturen mit Korrosionsschutz- Komponenten und weiteren speziellen Zusatzstoffen

Kärcher Reinigungsmittel werden speziell auf die Verwendung in Kärcher Geräten abgestimmt. Durch diese Abstimmung wird beste Schmutzentfernung gleichzeitig bei schonendem Umgang mit dem Gerät gewährleistet. Viele Reinigungsmittel enthalten zudem spezielle Inhaltsstoffe zur Pflege und zum Schutz des Gerätes.

Hochdruck- und temperaturstabil bis 150 °C

Kärcher Hochdruck-Reinigungsmittel sind speziell auf die Anforderungen zur Verwendung in Hochdruckreinigern abgestimmt.

Ständige Weiterentwicklung durch Kärcher Entwicklungsabteilung

Kärcher Reinigungsmittel werden ständig weiterentwickelt, um verbesserte Reinigungsleistung, kürzere Einwirkzeiten oder noch umweltverträglichere Rezepturen zu erzielen.

Verantwortung für Umwelt, Mensch und Maschine

Kärcher vermeidet konsequent den Einsatz von unnötigen Lösemitteln, Schwermetallen und anderen umwelt- und gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen. Für bestmöglichen Schutz von Bediener, Maschine und Umwelt.

Umweltschonend durch reduzierte Verpackung

Kärcher Reinigungsmittel sind Hochkonzentrate und benötigen daher weniger Verpackungsmaterial. Hierdurch werden natürlich Ressourcen eingespart und die Entsorgung des Verpackungsmaterials erleichtert.

Entwickelt für höchste Ansprüche

Viele Kärcher Reinigungsmittel sind lebensmittelzugelassen und können bei sachgemäßer Anwendung für alle Bereiche der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden.

Beste Wirkung mit frischem Duft

Gegen unangenehme Gerüche enthalten viele Kärcher Reinigungsmittel Duftstoffe wie zum Beispiel Zitrusöl, und vermitteln eine Atmosphäre von Reinheit und Frische.

Das komplette System aus einer Hand

Im Kärcher System steckt gebündelte Kompetenz, von der Anwender profitieren: ein Hersteller für Geräte, Reinigungsmittel und Zubehör. Ein Ansprechpartner für alle Fragen.