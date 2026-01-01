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    Nachhaltige Reinigung mit eco!perform | Kärcher

    Nachhaltige Reinigungsmittel: Schmutz effizient bekämpfen, aber schonend zur Umwelt

    Das Kärcher Produktprogramm eco!perform unterstützt Sie bei der 360-Grad-Reininung Ihrer Räumlichkeiten: Von Sanitär über Oberflächen und Glas bis hin zum Boden haben wir das richtige Reinigungs- und Pflegemittel im Sortiment.Selbstverständlich steht Nachhaltigkeit für Kärcher an oberster Stelle: Alle eco!perform-Produkte sind mit Österreichischen Umweltzeichen und mit dem EU Ecolabel, dem offiziellen Umweltzeichen der Europäischen Union ausgezeichnet. Darüber hinaus sind wir Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative AISE.Natürlich entsprechen auch zahlreiche weitere Produkte diese hohen Umweltstandards. Auch zukünftig investiert Kärcher in nachhaltige und ökologische Erzeugnisse und Pflegemittel.

    Nachhaltige Reinigung

    Mit eco!perform professionell alle Oberflächen reinigen

    Die umweltfreundlichen Produkte von eco!perform zur manuellen Reinigung entfalten eine maximale, schnelle und oberflächenschonende Reinigungswirkung bei allen typischen Verschmutzungen in Büros und im öffentlichen Raum. 

    Unsere nachhaltigen Reinigungsmittel für sanitäre Anlagen

    Effiziente Reinigungsmittel für sanitäre Oberflächen und Toiletten. Zur zuverlässigen Entfernung von Schmutz, Kalk- und Fettrückständen in der Unterhalts- und Grundreinigung.

    Unsere Reinigungsmittel für eine kraftschonende und zeitsparende Bodenreinigung

    Dank ihres hohen Wirkungsgrads ermöglichen Kärcher FloorPro-Reinigungsmittel eine kraftschonende und zeitsparende Bodenreinigung. Reinigungsgeräte und Oberflächen werden dabei optimal geschützt.gung.

    Sicherheitsdatenblätter

    Sicherheitshinweise für den Umgang mit chemischen Substanzen finden Sie hier:

    Sicherheitsdatenblätter

    Ein Gerät. Ein Reinigungsmittel. Ein Hersteller: Kärcher.

    Reinigungsprofis wissen, worauf es bei der Reinigung wirklich ankommt: auf Wirksamkeit und Pflege bei gleichzeitiger Schonung von Mensch, Maschine und Umwelt. Und natürlich auf die Sicherheit der Anwender.

    Genau so wichtige Faktoren sind die Zeit und die Ergiebigkeit. Diese Vorteile effizient zu vereinen, setzt ein perfekt abgestimmtes System aus Reinigungsgerät, Reinigungsmitteln und Zubehör voraus. Das Kärcher System. Professioneller Service inklusive. Vom Weltmarktführer.

    Reinigungsmittel Einführung

    10 Gründe für Kärcher Reinigungsmittel.

    Wenn ein guter Grund den Ausschlag für eine Entscheidung geben kann, dann sind 10 gute Gründe nichts anderes als die Gewissheit, die richtige Entscheidung zu treffen.

    • Hoch effiziente und wirtschaftliche Produktformulierungen

    Für Kärcher Reinigungsmittel werden hochwertige Rohstoffe verwendet. Dadurch ist es möglich, die Produkte in sehr geringen und Kosten sparenden Dosierungen zu verwenden.

    • Patentierte, abscheidefreundliche Rezepturen (ASF)

    Viele Kärcher Produkte verfügen über eine abscheidefreundliche Rezeptur, die im Ölabscheider zu einer schnellen Trennung der wässrigen und öligen Phase führt und damit die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen unterstützt.

    • Materialverträgliche Rezepturen mit Korrosionsschutz- Komponenten und weiteren speziellen Zusatzstoffen

    Kärcher Reinigungsmittel werden speziell auf die Verwendung in Kärcher Geräten abgestimmt. Durch diese Abstimmung wird beste Schmutzentfernung gleichzeitig bei schonendem Umgang mit dem Gerät gewährleistet. Viele Reinigungsmittel enthalten zudem spezielle Inhaltsstoffe zur Pflege und zum Schutz des Gerätes.

    • Hochdruck- und temperaturstabil bis 150 °C

    Kärcher Hochdruck-Reinigungsmittel sind speziell auf die Anforderungen zur Verwendung in Hochdruckreinigern abgestimmt.

    • Ständige Weiterentwicklung durch Kärcher Entwicklungsabteilung

    Kärcher Reinigungsmittel werden ständig weiterentwickelt, um verbesserte Reinigungsleistung, kürzere Einwirkzeiten oder noch umweltverträglichere Rezepturen zu erzielen.

    • Verantwortung für Umwelt, Mensch und Maschine

    Kärcher vermeidet konsequent den Einsatz von unnötigen Lösemitteln, Schwermetallen und anderen umwelt- und gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen. Für bestmöglichen Schutz von Bediener, Maschine und Umwelt.

    • Umweltschonend durch reduzierte Verpackung

    Kärcher Reinigungsmittel sind Hochkonzentrate und benötigen daher weniger Verpackungsmaterial. Hierdurch werden natürlich Ressourcen eingespart und die Entsorgung des Verpackungsmaterials erleichtert.

    • Entwickelt für höchste Ansprüche

    Viele Kärcher Reinigungsmittel sind lebensmittelzugelassen und können bei sachgemäßer Anwendung für alle Bereiche der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden.

    • Beste Wirkung mit frischem Duft

    Gegen unangenehme Gerüche enthalten viele Kärcher Reinigungsmittel Duftstoffe wie zum Beispiel Zitrusöl, und vermitteln eine Atmosphäre von Reinheit und Frische.

    • Das komplette System aus einer Hand

    Im Kärcher System steckt gebündelte Kompetenz, von der Anwender profitieren: ein Hersteller für Geräte, Reinigungsmittel und Zubehör. Ein Ansprechpartner für alle Fragen.

    Forschung, Entwicklung und Produktion Hand in Hand.

    Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind genau so vielfältig und so leistungsfähig wie die Geräte und Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen – denn sie werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit des Systems aus Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden. Dies hat Kärcher früh erkannt und konsequent auf eigene Forschung und Entwicklung gesetzt. Sie ist die Grundlage unseres Erfolgs und der Kern unseres Denkens und Handelns.

    Reinigungsmittel Forschung und Entwicklung

    Forschung und Entwicklung gewinnen an Bedeutung, denn die Ansprüche und Anforderungen steigen, nicht nur an die Geräte und Maschinen, sondern an das Gesamtpaket. Wie kann die volle Leistung abgerufen und gleichzeitig die Umwelt noch mehr entlastet werden? Wie können die Kosten gesenkt werden, ohne an Leistung oder Qualität zu verlieren? Fragen, auf die Kärcher mit Fachleuten aus den verschiedensten Bereichen der Technik und Chemie die bestmögliche Antwort sucht. Fachübergreifend und auch in enger Zusammenarbeit mit Zulieferern und professionellen Anwendern.

    Unsere Experten analysieren jede Art von Schmutz auf allen Oberflächen, damit dieser professionell gelöst, aufgenommen und entsorgt werden kann. Was wir entwickeln, entsteht von Anfang an in ganzheitlichem Denken und im wörtlichen Sinn systematisch. Und komplett bei Kärcher. Die hohe Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kärcher Reinigungsmittel ist das Ergebnis von über 30 Jahren Forschung und Entwicklung in unseren eigenen Labors. Als weltweit führender Hersteller von Reinigungsgeräten haben wir frühzeitig den Weg zum Systemanbieter beschritten und verfügen heute über Know-how und Technologien, die Maßstäbe setzen.

    Als Systemanbieter von Reinigungslösungen entwickelt Kärcher nicht nur eigene Reinigungsmittelrezepturen für die Verwendung in Kärcher Reinigungsgeräten sondern produziert diese Reinigungsprodukte auch selbst. Die eigene Produktion von Reinigungsmitteln ist ein zentraler Punkt, um unseren Kunden Produkte mit gleich bleibend hoher Qualität und bester Lieferfähigkeit bereitstellen zu können und gleichzeitig die Umwelt durch unnötige Transporte zu entlasten.

    Reinigungsmittel Produktion

    Die Idee des Systemanbieters erstreckt sich nicht nur auf die Bereitstellung von Reinigungsgeräten, sondern auch auf die Entwicklung und Produktion der Reinigungsmittel. Durch eigene Produktions- und Abfüllanlagen sind wir in der Lage, einen dauerhaften Einfluss auf die Produktion der Kärcher Reinigungsmittel zu gewährleisten und somit die gewohnt hohe Qualität sicherzustellen. Der Einsatz modernster Misch- und Abfüllanlagen garantiert eine kontinuierlich überzeugende Reinigungsleistung unserer Produkte. Auch eine dauerhafte Verfügbarkeit und Lieferbereitschaft der Produkte wird dadurch garantiert.

    In der hochflexiblen Anlage können aus 25.000 l Mischkesseln 0,5 l Flaschen bis hin zu 20.000 l Tankzügen zeitnah und sehr wirtschaftlich abgefüllt werden. Durch kurze Reaktionszeiten in der Produktion sind die Produkte jederzeit auf dem neuesten Stand der Technik. Durch die Produktion in eigenen, hochmodernen Anlagen und Lagerung am Produktionsort liefert Kärcher einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Unnötige Transporte entfallen und die Ware wird direkt vom Produktionsort in alle Welt ausgeliefert.