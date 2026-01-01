Perfect Duo | Kärcher

Eine Kehrmaschine ist der Spezialist für alles, was lose auf dem Boden liegt. Sie ist der Vorarbeiter im Kampf gegen den Schmutz in Ihrer Halle oder auf ihren Böden.

Kraftvolle Aufnahme:

Egal ob feiner Staub, Sand, Granulat oder Palettensplitter – das effiziente Kehrprinzip sorgt für eine rückstandslose Aufnahme in einem Arbeitsgang.

Staubbindung statt Aufwirbelung:

Hochwirksame Saug- und Filtersysteme sorgen dafür, dass der Staub im Behälter landet und nicht in der Hallenluft. Das schützt Mitarbeiter, Lagergut und sensible Technik.

Flexible Einsatzmöglichkeiten:

Ob zur Vorreinigung im Innenbereich oder zur Sauberhaltung von Außenflächen – die Kehrmaschine ist überall einsatzbereit.

Robuste Bauweise:

Gebaut für den harten Einsatz in Industrie und Logistik überzeugt die Maschine durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, auch im Mehrschichtbetrieb.