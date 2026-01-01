Perfect Duo | Kärcher

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Schluss mit halben Sachen bei der Bodenreinigung. Das „Perfect Duo” kombiniert kraftvolle Kehrleistung mit porentiefer Nassreinigung. Speziell für die hohen Anforderungen in der Logistik und Industrie sorgt dieser Reinigungsansatz für maximale Sauberkeit, Sicherheit und Effizienz auf jedem Quadratmeter.
In hochfrequentierten Betriebs- und Lagerhallen treffen Welten aufeinander. Ein einziger Reinigungsgang reicht oft nicht aus, um den vielfältigen Verschmutzungen Herr zu werden. Kennen Sie das auch?
Die leistungsstarke Kehrmaschine nimmt losen und groben Schmutz auf und schafft so die ideale Basis für die Tiefenreinigung.
Die Scheuersaugmaschine löst auf der vorgereinigten Fläche hartnäckigste Verschmutzungen und sorgt für einen hygienisch sauberen und sofort trockenen Boden.
Dieses systematische Vorgehen garantiert ein Ergebnis, das eine einzelne Kombimaschine nicht erreichen kann.
Eine Kehrmaschine ist der Spezialist für alles, was lose auf dem Boden liegt. Sie ist der Vorarbeiter im Kampf gegen den Schmutz in Ihrer Halle oder auf ihren Böden.
Kraftvolle Aufnahme:
Egal ob feiner Staub, Sand, Granulat oder Palettensplitter – das effiziente Kehrprinzip sorgt für eine rückstandslose Aufnahme in einem Arbeitsgang.
Staubbindung statt Aufwirbelung:
Hochwirksame Saug- und Filtersysteme sorgen dafür, dass der Staub im Behälter landet und nicht in der Hallenluft. Das schützt Mitarbeiter, Lagergut und sensible Technik.
Flexible Einsatzmöglichkeiten:
Ob zur Vorreinigung im Innenbereich oder zur Sauberhaltung von Außenflächen – die Kehrmaschine ist überall einsatzbereit.
Robuste Bauweise:
Gebaut für den harten Einsatz in Industrie und Logistik überzeugt die Maschine durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, auch im Mehrschichtbetrieb.
Nachdem die Basis geschaffen ist, entfaltet unsere Scheuersaugmaschine ihre volle Wirkung. Sie konzentriert ihre Kraft gezielt auf die hartnäckigen Anhaftungen und sorgt für ein makelloses Finish.
Tiefenwirksame Reinigung:
Mit optimalem Bürstendruck und präzise dosiertem Reinigungsmittel werden selbst eingetrocknete Öl- und Fettverschmutzungen oder hartnäckiger Reifenabrieb kraftvoll gelöst.
Sofort begeh- und befahrbar:
Die leistungsstarke Abziehlippe nimmt das Wasser direkt wieder auf und hinterlässt einen streifenfrei sauberen und vor allem sofort trockenen Boden. Das minimiert Ausfallzeiten und maximiert die Arbeitssicherheit.
Effizienter Ressourceneinsatz:
Intelligente Wasser- und Reinigungsmitteldosierungssysteme garantieren maximale Wirkung bei minimalem Verbrauch und senken so Ihre Betriebskosten.
Die wahre Stärke des „Perfect Duo“ liegt in der perfekten Zusammenarbeit. Die Kombination schafft Vorteile, die weit über die Einzelleistung der Maschinen hinausgehen.
Höhere Reinigungsqualität: keine Schlierenbildung durch Grobschmutz.
Geringere Wartungskosten: deutlich reduzierter Verschleiß an den Sauglippen, Schläuchen und Filtern der Scheuersaugmaschine.
Maximale Effizienz: Beim Nassreinigen mit der Scheuersaugmaschine entfaltet das Reingungsmittel seine volle chemische Kraft auf der Zielfläche, anstatt durch losen Schmutz gebunden zu werden. Zusätzlich können, durch den regelmäßigen Einsatz einer Kehrmaschine, die Reinigungsintervalle der Nassreinigung reduziert werden, was Zeit und Ressourcen spart.
Erhöhte Sicherheit: Durch effektives Vorkehren werden das Reinigungsergebnis und die Absaugung der Scheuersaugmaschine optimiert, sodass das Wasser zuverlässig vom Saugbalken aufgenommen werden kann.
Fläche
Kehren
Nass wischen
1 – 200 m²
Handbesen
Wischmopp
200 – 1000 m²
600 – 2500 m²
1500 – 5000 m²
3000 – 10000 m²
>10.000 m²
Das „Perfect Duo“ ist die ideale Reinigungslösung für alle Bereiche, in denen große Flächen und hohe Sauberkeitsanforderungen aufeinandertreffen:
Für einen reibungslosen Warenfluss auf sauberen, sicheren Verkehrswegen.
Gewährleistet die Einhaltung von Sauberkeitsstandards und schützt Ihre Anlagen.
Der saubere und professionelle erste Eindruck für Lieferanten und Kunden.
Die Lösung gegen massiven Eintrag von Reifenabrieb, Salz und Nässe.