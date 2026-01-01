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    Perfect Duo | Kärcher

    Zwei Spezialisten. Eine Mission: Kompromisslose Sauberkeit für Ihre Betriebsflächen.

    Schluss mit halben Sachen bei der Bodenreinigung. Das „Perfect Duo” kombiniert kraftvolle Kehrleistung mit porentiefer Nassreinigung. Speziell für die hohen Anforderungen in der Logistik und Industrie sorgt dieser Reinigungsansatz für maximale Sauberkeit, Sicherheit und Effizienz auf jedem Quadratmeter.

    Das Problem: Der tägliche Kampf gegen das Schmutz-Chaos

    Kärcher KM 100 120 R Bp

    In hochfrequentierten Betriebs- und Lagerhallen treffen Welten aufeinander. Ein einziger Reinigungsgang reicht oft nicht aus, um den vielfältigen Verschmutzungen Herr zu werden. Kennen Sie das auch?

    • Gemischte Verschmutzung: Grober Schmutz wie Holzsplitter, Verpackungsreste oder Metallspäne trifft auf hartnäckige, anhaftende Verschmutzungen wie Reifenabrieb, Ölflecken und feinen Staub.

    • Effizienzdruck: Jeder Stillstand kostet. Lange Reinigungszeiten oder unzureichende Ergebnisse stören die operativen Abläufe und binden Personal, das an anderer Stelle benötigt wird.

    • Sicherheitsrisiko Staub: Aufgewirbelter Staub gefährdet nicht nur die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter, sondern kann auch empfindliche Waren und elektronische Anlagen wie Förderbänder oder Sensoren beschädigen. Zusätzlich kann Staub und Schmutz dazu führen, dass andere Flurförderfahrzeuge (Gabelstapler) wegrutschen und nicht sicher fahren können.

    Die Lösung: Das "Perfect Duo" – Systematische Sauberkeit, die überzeugt

    Kärcher Kehrmaschine

    Erst Kehren:

    Die leistungsstarke Kehrmaschine nimmt losen und groben Schmutz auf und schafft so die ideale Basis für die Tiefenreinigung.

    Kärcher B 50 W Bp D 60

    Dann nass wischen:

    Die Scheuersaugmaschine löst auf der vorgereinigten Fläche hartnäckigste Verschmutzungen und sorgt für einen hygienisch sauberen und sofort trockenen Boden.

    Kärcher Kombimaschine

    Ergebnis:

    Dieses systematische Vorgehen garantiert ein Ergebnis, das eine einzelne Kombimaschine nicht erreichen kann.

    Kärcher Kehrmaschine KM 85 50 W Bp

    Die Kehrmaschine – zur Beseitigung von Grobschmutz

    Eine Kehrmaschine ist der Spezialist für alles, was lose auf dem Boden liegt. Sie ist der Vorarbeiter im Kampf gegen den Schmutz in Ihrer Halle oder auf ihren Böden.

    Kraftvolle Aufnahme:
    Egal ob feiner Staub, Sand, Granulat oder Palettensplitter – das effiziente Kehrprinzip sorgt für eine rückstandslose Aufnahme in einem Arbeitsgang.

    Staubbindung statt Aufwirbelung:
    Hochwirksame Saug- und Filtersysteme sorgen dafür, dass der Staub im Behälter landet und nicht in der Hallenluft. Das schützt Mitarbeiter, Lagergut und sensible Technik.

    Flexible Einsatzmöglichkeiten:
    Ob zur Vorreinigung im Innenbereich oder zur Sauberhaltung von Außenflächen – die Kehrmaschine ist überall einsatzbereit.

    Robuste Bauweise:
    Gebaut für den harten Einsatz in Industrie und Logistik überzeugt die Maschine durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, auch im Mehrschichtbetrieb.

    Unsere Kehrmaschinen
    Kärcher Scheuersaugmaschine

    Die Scheuersaugmaschine – hygienisch sauber und sicher

    Nachdem die Basis geschaffen ist, entfaltet unsere Scheuersaugmaschine ihre volle Wirkung. Sie konzentriert ihre Kraft gezielt auf die hartnäckigen Anhaftungen und sorgt für ein makelloses Finish.

    Tiefenwirksame Reinigung:
    Mit optimalem Bürstendruck und präzise dosiertem Reinigungsmittel werden selbst eingetrocknete Öl- und Fettverschmutzungen oder hartnäckiger Reifenabrieb kraftvoll gelöst.

    Sofort begeh- und befahrbar:
    Die leistungsstarke Abziehlippe nimmt das Wasser direkt wieder auf und hinterlässt einen streifenfrei sauberen und vor allem sofort trockenen Boden. Das minimiert Ausfallzeiten und maximiert die Arbeitssicherheit.

    Effizienter Ressourceneinsatz:
    Intelligente Wasser- und Reinigungsmitteldosierungssysteme garantieren maximale Wirkung bei minimalem Verbrauch und senken so Ihre Betriebskosten.

    Unsere Scheuersaugmaschinen

    Der Synergieeffekt: Wenn 1 + 1 mehr als 2 ergibt

     

    Die wahre Stärke des „Perfect Duo“ liegt in der perfekten Zusammenarbeit. Die Kombination schafft Vorteile, die weit über die Einzelleistung der Maschinen hinausgehen.

    Höhere Reinigungsqualität: keine Schlierenbildung durch Grobschmutz.

    Geringere Wartungskosten: deutlich reduzierter Verschleiß an den Sauglippen, Schläuchen und Filtern der Scheuersaugmaschine.

    Maximale Effizienz: Beim Nassreinigen mit der Scheuersaugmaschine entfaltet das Reingungsmittel seine volle chemische Kraft auf der Zielfläche, anstatt durch losen Schmutz gebunden zu werden. Zusätzlich können, durch den regelmäßigen Einsatz einer Kehrmaschine, die Reinigungsintervalle der Nassreinigung reduziert werden, was Zeit und Ressourcen spart.

    Erhöhte Sicherheit: Durch effektives Vorkehren werden das Reinigungsergebnis und die Absaugung der Scheuersaugmaschine optimiert, sodass das Wasser zuverlässig vom Saugbalken aufgenommen werden kann.

    Kärcher KM 85 50 und BR 75 75

    Potenzielle Kombinationen

    Fläche

    Kehren

    Nass wischen

    1 – 200 m²

    Handbesen

    Wischmopp

    200 – 1000 m²

    KM 70/20 C

    BD 43/25 C

    600 – 2500 m²

    KM 75/40 W

    BD 50/55 W

    1500 – 5000 m²

    KM 85/50 R

    B 110 R

    3000 – 10000 m²

    KM 100/120 R

    B 220 R

    >10.000 m²

    KM 130/300 R I

    B 260 R I

    Anwendungsbereiche: In den Zentren der Industrie und Logistik

    Das „Perfect Duo“ ist die ideale Reinigungslösung für alle Bereiche, in denen große Flächen und hohe Sauberkeitsanforderungen aufeinandertreffen:

    Kärcher Logistikzentren und Warenlager

    Logistikzentren und Warenlager:

    Für einen reibungslosen Warenfluss auf sauberen, sicheren Verkehrswegen.

    Kärcher Produktions- und Fertigungsstätten

    Produktions- und Fertigungsstätten:

    Gewährleistet die Einhaltung von Sauberkeitsstandards und schützt Ihre Anlagen.

    Kärcher Wareneingang und Verladezonen

    Wareneingang und Verladezonen:

    Der saubere und professionelle erste Eindruck für Lieferanten und Kunden.

    Kärcher Parkhäuser & Tiefgaragen

    Parkhäuser und Tiefgaragen:

    Die Lösung gegen massiven Eintrag von Reifenabrieb, Salz und Nässe.