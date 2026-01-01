Reinheit ist das halbe Geschäft. Für den Verkauf von Autos braucht man technisches Wissen, ein Gespür für den Kunden und eine positive Ausstrahlung. Doch diese Eigenschaften sind nur ein Teil des geschäftlichen Erfolgs. Denn um eine angenehme Atmosphäre für ein Verkaufsgespräch herzustellen, ist Sauberkeit absolute Voraussetzung. Ähnlich verhält es sich in der Werkstatt, in der Sauberkeit die Grundlage für ein sicheres Arbeiten darstellt. Daher bietet Kärcher Ihnen Reinigungskonzepte an, die auf die besonderen Anforderungen von Autohäusern und Werkstätten abgestimmt sind. Lassen Sie sich vom umfassenden Kärcher Reinigungsgeräteangebot und den kundenfreundlichen Dienstleistungen überzeugen.