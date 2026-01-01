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    Schnelle und gründliche Reinigung von Autohäusern | Kärcher

    Autohäuser

    Reinheit ist das halbe Geschäft. Für den Verkauf von Autos braucht man technisches Wissen, ein Gespür für den Kunden und eine positive Ausstrahlung. Doch diese Eigenschaften sind nur ein Teil des geschäftlichen Erfolgs. Denn um eine angenehme Atmosphäre für ein Verkaufsgespräch herzustellen, ist Sauberkeit absolute Voraussetzung. Ähnlich verhält es sich in der Werkstatt, in der Sauberkeit die Grundlage für ein sicheres Arbeiten darstellt. Daher bietet Kärcher Ihnen Reinigungskonzepte an, die auf die besonderen Anforderungen von Autohäusern und Werkstätten abgestimmt sind. Lassen Sie sich vom umfassenden Kärcher Reinigungsgeräteangebot und den kundenfreundlichen Dienstleistungen überzeugen.

    Ein Mechaniker in einer hellen, sauberen Kfz-Werkstatt neben einem aufgebockten BMW und Reifenstapeln

    Glanzleistungen für Kunden: die Showroom-Reinigung.

    Viele Kunden kommen in Ihr Autohaus, um sich den Traum von einem neuen Auto zu erfüllen. Die Fahrzeuge strahlen Makellosigkeit aus: Der Lack glänzt und der Innenraum riecht fabrikneu. Da darf der Showroom in nichts nachstehen. Denn Autos verkaufen sich einfach besser in einer sauberen Umgebung. Vertrauen Sie daher bei den Reinigungsanforderungen Ihrer Verkaufsflächen auf die Lösungen von Kärcher. Von der komfortablen Reinigung der Großflächen bis hin zum einfachen Aufwischen für zwischendurch wird Ihnen das gesamte Spektrum der Showroom-Reinigung geboten.

    Autohaus

    Schnelle Begehbarkeit

    Hoch frequentierte und schnell verschmutzende Flächen werden mit Scheuersaugmaschinen bis in den kleinsten Winkel gesäubert. Kärcher bietet für alle Flächen schnell trocknende Reinigungslösungen an, die der Rutschgefahr vorbeugen.

    Autohaus

    Fugentiefe Reinheit

    Der WC-Bereich ist besonders sensibel: Die Reinigung mit Kärcher Geräten garantiert Ihnen Ergebnisse, die bei Ihren Kunden und Mitarbeitern nur den besten Eindruck hinterlassen werden. Denn alle Sanitäranlagen werden mit Dampfreinigern und Scheuersaugmaschinen besonders hygienisch gesäubert.

    Autohaus

    Schnell und gründlich saugen

    Überall wo Teppichböden schnell und gründlich gereinigt werden müssen, zeigen die Trockensauger und Teppichbürstsauger ihre Stärken. Büros und der Showroom werden tiefgreifend von Verschmutzungen befreit. Porentief reine Teppichböden sind das Ergebnis.

    Autohaus WPD

    Wasser auf Knopfdruck

    Erfrischung für Ihre Kunden und Mitarbeiter: Kärcher Wasserspender erfüllen durch den Einsatz eines innovativen automatischen Filtersystems die Hygiene-Richtlinien der Europäischen Union und lassen sich an die gewöhnliche Wasserversorgung anschließen.

    Unsere Produkte für die Showroom-Reinigung

    Sauberkeit ist Sicherheit: die Werkstatt-Reinigung.

    Die Werkstatt ist der Arbeitsplatz Ihrer Mechaniker, aber auch ein weiterer Kontaktpunkt Ihrer Kunden mit Ihrem Unternehmen. Daher ist es wichtig, auch hier einen absolut sauberen Eindruck zu hinterlassen. Da in der Werkstatt vor allen Dingen hartnäckiger und schmieriger Schmutz anfällt, bietet Ihnen Kärcher besonders kraftvolle Reinigungslösungen an, die für leichte Bedienbarkeit und rückstandsfreie Sauberkeit stehen. Alle Reinigungsgeräte und Reinigungsmittel wurden konzipiert, um die Arbeits- und Prozesssicherheit in Ihrer Werkstatt stets zu gewährleisten. Denn nur eine saubere Werkstatt ist eine sichere Werkstatt.

    Autohaus

    Ideal für große Flächen

    Für die Entfernung von öligen und schmierigen Verschmutzungen auf großen Oberflächen empfiehlt Kärcher den Einsatz von Hochdruckreinigern mit Flächenreiniger.

    Autohaus

    Gründlich gesäubertes Arbeitsumfeld

    Für alle Anforderungen einer Werkstatt gibt es die passenden Sauger: Die Nass-/Trockensauger eignen sich z.B. für das Aufsaugen von Öllachen und die Industriesauger für das Aufnehmen von Metallspänen. Durch die kraftvollen Turbinen, die automatische Filterabreinigung und den robusten Ablassschlauch werden alle Reinigungsherausforderungen gemeistert.

    Autohaus

    Gefahrlos gegen schmierigen Schmutz

    Scheuersaugmaschinen entfernen selbst hartnäckigste Schmutzarten wie Öl, Fett, Ruß oder Reifenabrieb von rutschgefährdeten Oberflächen – z.B. Feinsteinzeugfliesen.

    Autohaus

    Teile umweltfreundlich gereinigt

    Die Teilereiniger-Serie BIO verwendet lösemittelfreie Reinigungsflüssigkeit auf Wasserbasis und säubert Getriebegehäuse, Maschinenteile und Werkzeuge schnell und gründlich.

    Autohaus

    Motorteile schnell gesäubert

    Mit Kärcher Heißwasser-Hochdruckreinigern lassen sich Motorteile von Straßenschmutz und Grauschleiern befreien.

    Unsere Produkte für die Werkstatt-Reinigung

    Eine saubere Leistung: die Autowäsche.

    Fahrzeuge brauchen Pflege, die genauso mit Qualität glänzt wie die anderen Dienstleistungen Ihres Autohauses. Kärcher hält für die hohen Anforderungen der Fahrzeugwäsche eine große Auswahl an effektiven Anlagen bereit: von der schonenden Innenreinigung bis hin zur intensiven Außenreinigung von Autos und Nutzfahrzeugen. Das komplette Programm für die Reinigung von Fahrzeugen glänzt mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das Maßstäbe setzt. Sowohl die Anschaffung der Anlagen als auch die Gesamtbetriebskosten werden immer so niedrig wie möglich gehalten – ein blitzsauberes Argument für die Fahrzeugwäsche mit Kärcher.

    Autohaus

    Besonders schnelle Sauberkeit

    Die Portalwaschanlagenserie CB Line steht wie keine andere für intensive und schnelle Reinigung. In unter 4 Minuten ist jedes Auto komplett gereinigt. Durch den hohen Durchlauf und den geringen Wasserverbrauch können Sie Ihre Waschanlage besonders effizient betreiben.

    Autohaus

    Mit Hochdruck besser reinigen

    Hochdruck-Reiniger sind die flexiblen Reinigungshelfer für die Fahrzeugwäsche. Die Geräte dienen optimal zur Vorbehandlung von hartnäckigen Verschmutzungen oder zur Felgenreinigung.

    Autohaus

    Schonende Polsterreinigung

    Sprühextraktionsgeräte von Kärcher befreien Polster komfor­tabel, schonend und gründlich von Verschmutzungen.

    Autohaus

    Wasser ganz einfach säubern

    Wasser-Recycling mit modernsten Wasseraufbereitungsanlagen sorgt für Frischwassereinsparung und umweltbewusste Kostensenkung.

    Unsere Produkte für die Fahrzeugreinigung

    Sauberkeit fängt schon vor dem Eingang an.

    Der erste Eindruck macht den Unterschied. Wenn der Bereich vor Ihrem Autohaus vertrauenswürdige Reinheit ausstrahlt, kommen die Kunden gerne zu Ihnen in den Showroom. Für den Außenbereich einer Autowerkstatt oder eines Autohauses brauchen Sie vor allem zwei Arten von Geräten: effektive Kehrmaschinen, mit denen die Flächen sauber gehalten werden und speziell auf die Witterungsbedingungen zugeschnittene Lösungen, z.B. Schneefräsen für den Winterdienst. Sie finden alle Reinigungsgeräte für die Reinigung des Außenbereichs bei Kärcher – zusammen mit Reinigungsmitteln, die extra für die Kärcher Technologien optimiert wurden.

    Baugewerbe

    Geräte für jede Flächenleistung

    Kärcher berät Sie gerne, welche Geräte sinnvoll für die Reinigung Ihrer Flächen sind. Bodenbeschaffenheit, Schmutzaufkommen und die Reinigungsfrequenz sind die entscheidenden Faktoren bei der Wahl der passenden Kehrmaschine.

    Autohaus

    Vielseitig und wendig gekehrt

    Enorm praktisch für mittelgroße Flächen: Kehrsaugmaschinen mit Easy Operation Modus, effektiver mechanischer Filterabreinigung und einfacher Kehrgutentleerung stellen eine komfortable Art der Reinigung dar.

    Autohaus

    Kombireinigung für Großflächen

    Große Flächen, z.B. vor der Werkstatthalle, reinigen Sie durch die Kombination von Hochdruck-Geräten mit Flächenreinigern, die auch Ölverschmutzungen und Reifenabrieb zuverlässig beseitigen.

    Autohaus

    Effizienter als ein Besen

    Für die schnelle Reinigung zwischendurch und kleinere Flächen sind handgeführte Kehrmaschinen ideal.

    Autohaus

    Rutschfrei auf allen Wegen

    Schneefräsen mit verstellbaren Gleitkufen und Profilreifen räumen Schnee selbst unter schwersten Bedingungen.

    Unsere Produkte für den Außenbereich

    Informationsmaterial

    Titelbild Broschüre Autohäuser

    Broschüre Autohäuser

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