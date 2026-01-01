Glanzleistungen für Kunden: die Showroom-Reinigung.
Viele Kunden kommen in Ihr Autohaus, um sich den Traum von einem neuen Auto zu erfüllen. Die Fahrzeuge strahlen Makellosigkeit aus: Der Lack glänzt und der Innenraum riecht fabrikneu. Da darf der Showroom in nichts nachstehen. Denn Autos verkaufen sich einfach besser in einer sauberen Umgebung. Vertrauen Sie daher bei den Reinigungsanforderungen Ihrer Verkaufsflächen auf die Lösungen von Kärcher. Von der komfortablen Reinigung der Großflächen bis hin zum einfachen Aufwischen für zwischendurch wird Ihnen das gesamte Spektrum der Showroom-Reinigung geboten.