Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Reinigungsgeräte speziell für Gebäudedienstleister | Kärcher

    Gebäudedienstleister

    RZ_Branchenloesung_Struktur_Channelseiten_Modul_D_3000x1500Px_GBR.png

    Für jede Reinigungsaufgabe gewappnet

    Mit Kärcher haben Sie Ihren Systempartner für die wirtschaftliche Reinigung gefunden. Entdecken Sie selbst das breite Angebot an Maschinen, Zubehören und Reinigungsmitteln und lernen Sie die effiziente und nachhaltige Reinigung kennen. Egal ob Grund-, Zwischen- oder Unterhaltsreinigung, ob Innen- oder Außenbereich, hier finden Sie das passende Gerät für jeden Bodenbelag.

    • Aufeinander abgestimmte Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel
    • Höchst leistungsfähige Maschinen
    • Intuitive Bedienbarkeit und ergonomisches Handling
    • Wirtschaftlicher Verbrauch
    • Reinigung der Zukunft durch Lithium-Ionen Technologie und digitale Produkte zur Effizienzsteigerung

     

     

     

    Ihre Anwendungsbereiche in der Branche

    01_DZG_0319_Branchenloesungen_Gebaeude_Modul_D_3000x1500Px_02

    Innenbereiche

    Ob Boden, Oberflächen oder Polsterreinigung. Kärcher bietet ideale Reinigungslösungen abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden.

    • Hartböden
    • Textile Böden & Polster
    • Empfindliche Bodenbeläge
    • Oberflächen
    01_DZG_0319_Branchenloesungen_Gebaeude_Modul_D_3000x1500Px_03

    Außenbereiche

    Rundum sauber. Kärcher bietet Ihnen für jedes Reinigungsproblem die passenden Lösung. Selbst groben und hartnäckigen Schmutz werden Sie schnell und einfach los.

    • Wege & Grünflächen
    • Parkplätze & Tiefgaragen
    • Fenster, Fassaden & Dächer
    01_DZG_0319_Branchenloesungen_Gebaeude_Modul_D_3000x1500Px_04

    Bereiche mit speziellen Anforderungen

    Auch für die Reinigung in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen oder in besonders lärmsensibler Umgebung hat Kärcher spezifische Geräte die allen Ansprüchen gerecht werden. 

    • Kantinen & Küchen
    • Sanitärbereiche
    • Lärmsensible Bereiche

    Ihre Anwendungsbereiche im Detail

    Aktuelles aus der Branche

    getränktes Wischtuch

    Arbeit im Freien mit Akkugeräten

    Entdecken Sie das Outdoor Power Equipment

    Akku betriebene Geräte

    Kommunale Kehrmaschine 250

    01_DZG_0319_Branchenloesungen_Gebaeude_Slider_D_3000x1250Px_04

    Warum Kärcher?

    Der Name Kärcher steht weltweit für innovative Technik und Kundenzufriedenheit in verschiedensten Anwendungen. Aus unserer Kompetenz entstehen zukunftsweisende und effiziente Lösungen für Kommunaltechnik und den öffentlichen Dienst, mit denen Ihre Bedürfnisse vorbildlich erfüllt werden.

    01_DZG_0319_Branchenloesungen_Gebaeude_Modul_D_3000x1500Px_05a

    Hochdruckreiniger

    01_DZG_0319_Branchenloesungen_Gebaeude_Modul_D_3000x1500Px_05b

    Sauger

    RZ_DFH_0219_Branchenloesungen_Modul_D_3000x1500Px_10

    Kehr-/Kehrsaugmaschinen

    01_DZG_0319_Branchenloesungen_Gebaeude_Modul_D_3000x1500Px_05d

    Handgeführte-Scheuersaugmaschinen

    RZ_DFH_0219_Branchenloesungen_Modul_D_3000x1500Px_11

    Outdoor Power Equipment

    01_DZG_0319_Branchenloesungen_Gebaeude_Modul_D_3000x1500Px_05e

    Dampfreiniger-/sauger

    01_DZG_0319_Branchenloesungen_Gebaeude_Modul_D_3000x1500Px_05h

    Trockeneisreiniger

    01_DZG_0319_Branchenloesungen_Gebaeude_Modul_D_3000x1500Px_05i

    Kommunalgeräte

    01_DZG_0319_Branchenloesungen_Gebaeude_Modul_D_3000x1500Px_07

    Starke Reinigungsmittel für Sie!

    Kärcher hat eine große Auswahl an Reinigungsmitteln speziell für den Einsatz in der Gebäuderreinigung. Als Teil der Kärcher Systemlösung ergänzen diese optimal unsere Maschinen und Zubehöre.