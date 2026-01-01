Reinigungsgeräte speziell für Gebäudedienstleister | Kärcher

Für jede Reinigungsaufgabe gewappnet
Mit Kärcher haben Sie Ihren Systempartner für die wirtschaftliche Reinigung gefunden. Entdecken Sie selbst das breite Angebot an Maschinen, Zubehören und Reinigungsmitteln und lernen Sie die effiziente und nachhaltige Reinigung kennen. Egal ob Grund-, Zwischen- oder Unterhaltsreinigung, ob Innen- oder Außenbereich, hier finden Sie das passende Gerät für jeden Bodenbelag.
- Aufeinander abgestimmte Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel
- Höchst leistungsfähige Maschinen
- Intuitive Bedienbarkeit und ergonomisches Handling
- Wirtschaftlicher Verbrauch
- Reinigung der Zukunft durch Lithium-Ionen Technologie und digitale Produkte zur Effizienzsteigerung