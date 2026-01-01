Reinigungsgeräte speziell für Gebäudedienstleister | Kärcher

Fenster, Fassaden und Dächer sind jeder Witterung ausgesetzt. Umso wichtiger, dass diese regelmäßig gereinigt werden. Um nicht nur den Ausblick vom Gebäude in die Landschaft oder Großstadt genießen zu können, sondern auch der Ausblick auf das Gebäude überzeugt, müssen auch Fassaden und Dächer gereinigt werden. Besonders nach schlechter Witterung wird hier ein passender Helfer benötigt. Mit Hochdruckreiniger und IceBlaster entfernen Sie hier auch hartnäckigen Schmutz langfristig.