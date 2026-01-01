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    Zuverlässige Reinigung von Tankstellen | Kärcher

    Tankstellen

    Tanken Sie Sauberkeit. Der Betrieb einer modernen Tankstelle hat sich stark gewandelt. Vom reinen Kraftstoffverkauf hin zum umfassenden Serviceangebot: angefangen von einem Shop, der oft 24 Stunden geöffnet ist, über ein Bistro mit Frischeangebot bis hin zur Fahrzeugwäsche. Besondere Services, die besonderer Reinigung und Pflege bedürfen, damit Ihre Kunden immer wieder gerne kommen. Kärcher bietet für alle Bereiche die passenden Lösungen und ist damit genau der richtige Partner für alle Reinigungsanforderungen einer Tankstelle. Lassen Sie sich auf den nächsten Seiten vom umfassenden Kärcher Angebot überzeugen.

    Tankstelle

    Reinheit für mehr Umsatz.

    Moderne Tankstellen sind mittlerweile Servicecenter, die gerne dann aufgesucht werden, wenn die örtlichen Läden schon geschlossen haben. Als eine wichtige Einnahmequelle hat sich der Shop etabliert, der besonderer Pflege bedarf. Kärcher erweist sich als der kompetente Partner für alle Reinigungsherausforderungen im Shop: Sei es das Säubern von stark frequentierten Bodenflächen, das hygienische Beseitigen von Lebensmittelverschmutzungen im Backshop oder das Reinigen des Sanitär- und Bürobereichs.

    Tankstelle

    Schnelle Begehbarkeit

    Hoch frequentierte und schnell verschmutzende Flächen müssen bis in den kleinsten Winkel gesäubert werden. Kärcher bietet für alle Flächen im Shop-, Büro- und Sanitärbereich schnell trocknende Reinigungslösungen an, die der Rutschgefahr vorbeugen.

    Tankstelle

    Zuverlässige Hygiene

    Der Backshop muss stets lebensmittelrein sein. Kärcher sorgt für eine hygienisch einwandfreie Säuberung. Und damit Ihre Kunden immer bedient werden können, ist die Reinigung optimal in die Arbeitsabläufe integrierbar.

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    Einfaches Wegsaugen

    Da die Kühl- bzw. Tiefkühlkette nicht unterbrochen werden darf, bietet Kärcher saugstarke Lösungen, die während des Betriebs von Kühlgeräten Tauwasser absaugen und Flüssig-keiten aufnehmen können.

    Unsere Produkte für die Shop-Reinigung

    Einladende Sauberkeit auf dem Tankfeld.

    Der erste Eindruck zählt. Vor allen Dingen auf dem Tankfeld, mit dem Ihre Kunden beim Tanken zuerst in Kontakt kommen. Sorgen Sie mit Kärcher für den besten Zustand Ihrer Tankstelle. Die leistungsstarken Geräte sorgen für die hygienische Reinigung von Zapfsäulen, für schmier- und rutschfreie Fahrbahnen sowie für sauber gekehrte Anlagen. So kommen Kunden immer wieder gern an Ihre Tankstelle.

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    Schmierfreie Fahrbahn

    Ölflecken und Rußverschmutzungen auf der Fahrbahn sind eine ständige Gefahrenquelle. Zur Reinigung empfiehlt Kärcher den Einsatz von Flächenreinigern für Hochdruckreiniger, um Verschmutzungen großflächig zu beseitigen.

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    Stets saubere Anlagen

    Mit elektrisch betriebenen Hochdruckreinigern können Sie Zapfsäulen, Pylonen und Mülleimer sicher und zuverlässig reinigen.

    Tankstelle

    Kleiner Aufwand für große Flächen

    Ob Laub, Straßenschmutz oder Rollsplitt: Kärcher bietet auch für große Flächen innovative Kehrlösungen. Zum Beispiel durch das effiziente Kehrschaufelprinzip, das den Kraftaufwand verringert und die Aufwirbelung von Schmutz minimiert.

    Tankstelle

    Gepflegte Waschhalle

    Mit Kärcher können Sie Ihre Waschhalle werterhaltend reinigen, weil keine fliesenschädigenden Flusssäuren eingesetzt werden müssen. Außerdem ist durch die Zusammensetzung der Reinigungsmittel ein Chemieeintrag ins Brauchwasser unbedenklich.

    Unsere Produkte für die Tankfeld-Reinigung

    Ein blitzsauberes Angebot für Ihre Kunden: die Autowäsche.

    Bei der Fahrzeugreinigung kommt es in erster Linie auf perfekte Ergebnisse an. Für Kärcher sind das aber nicht nur die blitzsauberen Autos der Kunden, sondern auch glänzende Umsatzergebnisse für Sie als Tankstellenbetreiber. Kärcher setzt Maßstäbe bei Reinigungskonzepten, die allen Anforderungen gerecht werden. Vom platzsparenden Einplatz-Sauger bis hin zur professionell ausgestatteten Portalwaschanlage sind alle Geräte in der umfassenden Produktpalette vertreten.

    Autohaus

    Kostensparende Qualitätsreinigung

    Setzen Sie für die schonende Kraftfahrzeugreinigung an Ihrer Tankstelle auf automatische Waschanlagen, die sich sowohl durch geringe Anschaffungskosten als auch durch absolut wettbewerbsfähige Gesamtbetriebskosten auszeichnen. Die Kärcher Portalwaschanlagen sind in verschiedenen Leistungsklassen und Farbvarianten erhältlich und an das Fahrzeugaufkommen und die Fahrzeugarten an Ihrer Tankstelle anpassbar. Besonders eignet sich auch die Kombination von Portalwaschanlagen mit SB-Saugern, um Ihren Kunden die komplette Fahrzeugreinigung für innen und außen anbieten zu können.

    Tankstelle

    Profitable SB-Lösungen

    Vom Erfinder der Hochdruck-Technik kommen SB-Waschanlagen mit modernster Technik: Wasserenthärtungs- und Osmoseanlage garantieren fleckenfreie Trocknung und Langlebigkeit, Trockenschaum ermöglicht eine besonders intensive und wassersparende Pflege.

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    Innenreinigung als Zusatzgeschäft

    Kärcher hat speziell entwickelte SB-Sauger im Angebot, die alle Polster schonend und intensiv reinigen und somit eine ideale zusätzliche Einnahmequelle darstellen.

    Unsere Produkte für die Fahrzeugreinigung

    Mehr Geschäft durch Verkauf und Verleih.

    Das Kerngeschäft der Tankstellen hat sich vom Kraftstoffverkauf zum umfassenden Angebot von Serviceleistungen gewandelt. Daher sind Zusatzangebote wie der Verleih von Spezialreinigungsgeräten für private Haushalte, der Verkauf von Reinigungsmitteln sowie zusätzliche Reinigungsangebote ein wichtiger Wettbewerbsvorteil im hart umkämpften Tankstellenmarkt. Kärcher ist mit seinem umfassenden Produktangebot und der bei allen Kunden bekannten Reinigungsqualität der erste Ansprechpartner für ertragreiche Zusatzideen.

    Tankstelle

    Partner beim Marketing

    Von Anfang an gut beraten: Kärcher bietet umfassende Vermarktungsunterstützung durch das Bereitstellen von Displays und Marketingmaterial sowie fachkundige Hilfe bei der Zusammenstellung des Sortiments.

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    Überzeugende Qualität

    Getestet und für gut befunden: Die überragende Qualität aller Geräte wird durch das exzellente Abschneiden bei verschiedenen Tests belegt. Außerdem bestätigen Millionen zufriedener Kunden auf der ganzen Welt eine zuverlässige Reinigungsleistung und besten Kundenservice. Nutzen Sie dieses positive Image für Ihr Unternehmen.

    Tankstelle

    Kundenservice durch Schulungen

    Wer auf Kundenfragen umfassend antworten kann, sorgt für erfolgreiche Verkaufsgespräche. Kärcher bietet daher Schulungen an der eigenen Academy an, bei der Sie praktische Tipps für die Verwendung von Reinigungsmitteln und fachmännische Hinweise für den reibungslosen Betrieb aller Anlagen erhalten.

    Unsere Produkte für das Zusatzgeschäft

    Informationsmaterial

    Titelbild Broschüre Tankstelle

    Broschüre Tankstellen

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