Tanken Sie Sauberkeit. Der Betrieb einer modernen Tankstelle hat sich stark gewandelt. Vom reinen Kraftstoffverkauf hin zum umfassenden Serviceangebot: angefangen von einem Shop, der oft 24 Stunden geöffnet ist, über ein Bistro mit Frischeangebot bis hin zur Fahrzeugwäsche. Besondere Services, die besonderer Reinigung und Pflege bedürfen, damit Ihre Kunden immer wieder gerne kommen. Kärcher bietet für alle Bereiche die passenden Lösungen und ist damit genau der richtige Partner für alle Reinigungsanforderungen einer Tankstelle. Lassen Sie sich auf den nächsten Seiten vom umfassenden Kärcher Angebot überzeugen.