Reinheit für mehr Umsatz.
Moderne Tankstellen sind mittlerweile Servicecenter, die gerne dann aufgesucht werden, wenn die örtlichen Läden schon geschlossen haben. Als eine wichtige Einnahmequelle hat sich der Shop etabliert, der besonderer Pflege bedarf. Kärcher erweist sich als der kompetente Partner für alle Reinigungsherausforderungen im Shop: Sei es das Säubern von stark frequentierten Bodenflächen, das hygienische Beseitigen von Lebensmittelverschmutzungen im Backshop oder das Reinigen des Sanitär- und Bürobereichs.