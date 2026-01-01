Afrikanische Schweinepest | Kärcher

Kompromisslose Hygiene im Betrieb als wesentlicher Teil eines hohen Biosicherheitslevels ist unabdingbare Voraussetzung, um eigene Tierbestände effektiv vor dem Virus zu schützen.

Das richtige Vorgehen bei der Reinigung sowie die richtigen Reinigungsgeräte helfen bei der Vorbeugung eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest im Landwirtschaftsbetrieb.

Neben organisatorischen Maßnahmen, wie etwa der Überprüfung der Organisation des Betriebs, um mögliche Übertragungswege zu identifizieren und zu unterbinden, kann auch die gründliche Reinigung mit Hochdruckreinigern dazu beitragen, das Risiko einer Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest und ihrer Erreger zu minimieren.