Afrikanische Schweinepest | Kärcher

Was ist die Afrikanische Schweinepest (ASP)?
ASP bzw. die Afrikanische Schweinepest ist eine schwere Virusinfektion, die ausschließlich Wild- und Hausschweine betrifft und für die Tiere tödlich ist. Die Einschleppung des Virus erfolgt meist über infizierte Wildschweine, Reiseverkehr, Jagdtourismus oder Güter- bzw. Tierverkehr. Auch für die Verbreitung des Erregers sind meist umherziehende Wildschweine verantwortlich, ebenso das unachtsame Entsorgen von kontaminierten Lebensmittelabfällen. Die Afrikanische Schweinepest ist für Hunde und Pferde nicht gefährlich.