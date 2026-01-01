Die neue Gefahrstoffverordnung 2024 – und was daraus folgt

Im Dezember 2024 ist eine neue Fassung der Verordnung zum Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen beim Bauen in Kraft getreten. Insbesondere für Tätigkeiten mit Asbest wurden neue gesetzliche Regelungen geschaffen.

Was besagt die Novellierung der Gefahrstoffverordnung?

Im Kern der Verordnung geht es darum, dass künftige sanierungswillige Bauherren dazu verpflichtet werden, alle ihnen vorliegenden Informationen zur Bau- oder Nutzungsgeschichte über mögliche Gefahrstoffe bereitzustellen. Sind keine hinreichenden Informationen über den Bau oder Umbau für Gebäude vor 1993 vorhanden, wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass Asbest verbaut wurde.

Was folgt aus der neuen Verordnung?

Wenn bei Sanierungsarbeiten nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Gebäude Asbest enthält, sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, ihren Mitarbeitern alle notwendigen Mittel zu deren Schutz zur Verfügung zu stellen. Die zentrale Schutzmaßnahme beim Umgang mit Asbest ist das Vermeiden bzw. Vermindern der Freisetzung von Asbestfasern.

Dies ist nur möglich durch den Einsatz von Staubsaugern und Entstaubern, die für den Umgang mit Asbest zugelassen sind. Mit dem Kauf unserer leistungsstarken, zertifizierten Sicherheitssauger der Staubklasse H können Arbeitgeber im Bauhandwerk mit geringem Kostenaufwand für den notwendigen Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeiter sorgen – und die neuen gesetzlichen Regelungen der Gefahrstoffverordnung erfüllen.