Was ist Asbest und wo ist es verbaut?
Asbeste sind natürliche, silikatische, faserförmige Mineralien. Asbest ist nicht brennbar, unempfindlich gegenüber Hitze und vielen Chemikalien. Durch seine hohe Elastizität und Bindefähigkeit kann es leicht zu unzähligen Produkten verarbeitet werden. Darunter gibt es sogenannte fest gebundene und schwach gebundene Asbestprodukte.
Fest gebundene Asbestprodukte wie Asbestzement (z. B. Eternit) weisen eine gräuliche, homogene und harte Oberfläche auf. Schwach gebundene Asbestprodukte hingegen haben eine weichere Oberfläche und sind durch deutlich abstehende Faserbüschel an Bruch- oder Schnittkanten zu erkennen. Die einzelnen Fasern schwach gebundener Produkte können leicht freigesetzt werden. Asbest-Leichtbauplatten (Baufatherm, Neptunit, Sokalit), Spritzasbest, asbesthaltige Putze, Pappen, Fensterkitt, Kleber oder Spachtelmassen zählen dazu.