Späne und Stäube, die bei der Arbeit im Ausbaugewerbe entstehen, können schnell gesundheitsgefährdend werden, wenn nicht die notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen ergriffen werden. Selbst vermeintlich harmlose Stäube können die Gesundheit beeinträchtigen oder nachhaltig schädigen, wenn die Staubkonzentration in der Luft sehr hoch ist. Um die Anforderungen des Arbeitsschutzes zu erfüllen und die Belastungen so gering wie möglich zu halten, müssen verschiedene Vorkehrungen getroffen werden. Ziel ist es, die Arbeitsumgebung weitgehend staubfrei zu halten. Vielen Risikofaktoren lässt sich mit den passenden Reinigungslösungen im Ausbaugewerbe vorbeugen. Kehrmaschinen und geeignete Sauger unterstützen dabei, Schmutz an Ort und Stelle direkt aufzunehmen.