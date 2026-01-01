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    Baustelle richtig reinigen & Arbeitssicherheit erhöhen | Kärcher

    BAUSTELLEN REINIGEN

    Im Baugewerbe fallen vielfältige Verschmutzungen an – von feinstem und gesundheitsgefährdendem Staub bis hin zu grobem und hartnäckigem Schmutz. Nirgendwo sind Sauberkeit und Sicherheit so eng miteinander verbunden wie auf einer Baustelle oder in einer Werkstatt. Um die Arbeitssicherheit zu erhöhen und die Wirtschaftlichkeit zu steigern, gilt es, ein sauberes Arbeitsumfeld zu schaffen und zu wahren. Vielen Risikofaktoren können mit passenden Reinigungslösungen vorgebeugt werden, und auch der Wert von Maschinen und Werkzeugen lässt sich so erhalten. Entsprechend dem Aufgabenbereich werden Reinigungsgeräte im Baugewerbe benötigt, die robust und langlebig sind sowie sicher und effektiv arbeiten.

    eine Person mit Warnweste und Helm reinigt eine Baumaschine mit einem Hochdruckreiniger

    Ihre Anwendungsbereiche in der Branche

    Fassadenreinigung

    Fassadenreinigung

    Reinigung beim Denkmalschutz

    Restauratorische Denkmalreinigung

    Reinigung im Bauhauptgewerbe

    Auf Baustellen sind Sicherheit und Sauberkeit wichtiger denn je. Saubere Maschinen und Arbeitsgeräte sind effizienter und können einfacher gewartet werden. Gleichzeitig beugt ein sauberes Umfeld Unfällen und Arbeitsausfällen vor. Ob Beton, Staub oder Erde – jede Art von Schmutz erfordert eine Reinigungslösung, die gleichzeitig Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Reinigung auf Baustellen liefert.

    Mehr Wirtschaftlichkeit durch saubere Maschinen

    Baumaschinen sind langfristige Investitionen und müssen entsprechend gewartet werden. Mit professionellen Reinigungsgeräten können deren Einsatzbereitschaft und damit die Wirtschaftlichkeit gesichert werden. Ob zwischendurch auf der Baustelle oder auf dem Betriebsgelände – regelmäßige Zwischenreinigungen sowie eine Grundreinigung nach der Bauphase helfen, die Langlebigkeit von Maschinen zu sichern, aber auch Wartungen und nötige Reparaturen einfacher durchzuführen.

    eine Person mit Warnweste und Helm nutzt einen Kärcher Hochdruckreiniger zur Reinigung einer Baumaschine

    Arbeitssicherheit durch Reinigung im Bauhauptgewerbe

    Jede Baustelle ist anders. Entsprechend bergen jeder Arbeitsplatz und jede Aufgabe unterschiedliche Gefahren für die Arbeiter: Rutsch- und Stolperfallen sowie Gesundheitsrisiken durch Staub und Chemikalien. Ein Schutzhelm allein kann hier keinen ausreichenden Schutz bieten. Deshalb sind leistungsfähige, aber auch zuverlässige Maschinen, um die Baumaschinen oder die Baustellen als Arbeitsplätze zu reinigen, unabdingbar.

    Von Betonsanierung bis Denkmalpflege

    Einige Reinigungsaufgaben erfordern besonders leistungsstarke oder auch besonders schonende Lösungen. Zur Schalungsreinigung, Betonsanierung, zum Entfernen von Bitumen, Rost oder Farbe kommen Hochdruck- und Höchstdruckmaschinen zum Einsatz. Bei der Denkmalpflege hingegen sind schonende Verfahren gefragt.

    Reinigungsaufgaben im Bauhauptgewerbe

    eine Person in Schultzkleidung reinigt mit einem Kärcher Höchstdruckreiniger eine rote Baumaschine

    Baumaschinen reinigen

    ein Mann in Bauuniform reinigt eine Wand im Rohbau mit einem Sicherheitssauger

    Baustaub entfernen

    eine Person in weißer Schutzkleidung reinigt mit einem Kärcher Sauger Rückstände auf dem Boden einer sanierten Wohnung

    Asbest entfernen

    eine Person reinigt den Rohbau-Fußboden mit einem Kärcher Nass-/Trockensauger

    Bauendreinigung

    ein Mann reinigt einen Gerüstboden mit einem Kärcher Hochdruckreiniger

    Gerüste reinigen

    eine Person in Schutzkleidung und Helm reinigt eine Schalung mit einem Kärcher Höchstdruckreiniger

    Schalung reinigen

    eine Person mit Warnweste reinigt mit einem Kärcher Höchstdruckreiniger einen Baubehälter

    Arbeitssicherheit auf Baustellen

    eine Person in Schultzkleidung nutzt einen Kärcher Höchstdruckreiniger zum Reinigen von Beton-Bauschutt

    Betonsanierung

    eine Person in Schutzkleidung reinigt mit einem Kärcher Höchstdruckreiniger eine Schalung

    Werkzeug reinigen

    eine Person reinigt mit einem Kärcher Heißwasser-Hochdrucktrailer eine Bagger-Schaufel

    Autark reinigen

    eine Lagerhalle

    Lagerreinigung

    Eine Person reinigt den Boden eines Büros

    Büroreinigung

    eine Person reinigt den Fußboden eines Umkleideraums

    Reinigung von Sanitär- und Umkleideräumen

    Reinigung im Bauhauptgewerbe: Checkliste mit passenden Produkten für Ihren Anwendungsbereich

    Reinigung im Bauhandwerk

    Das Ausbaugewerbe ist vielfältig und somit auch der Schmutz, der während der Arbeit in den unterschiedlichen Gewerken anfällt. Je nachdem werden verschiedenste Reinigungskonzepte und -lösungen benötigt. Ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle – die kontinuierliche Reinigung der Werkzeuge und des Arbeitsumfelds sorgen für die Sicherheit der Arbeiter und reduzieren das Risiko von Gesundheitsgefährdung und Unfällen. Gleichzeitig erhöhen saubere und dadurch jederzeit einsatzfähige Werkzeuge die Produktivität und die Qualität der Arbeitsergebnisse. Die passenden Reinigungsmaschinen tragen zudem zur Langlebigkeit und zum Werterhalt der eingesetzten Geräte bei.

    Eine Person reinigt mit einem Kärcher Sauger die Werkbank einer Maschine

    Reinigung im Ausbaugewerbe: Arbeitssicherheit in Werkstätten und auf der Baustelle

    Späne und Stäube, die bei der Arbeit im Ausbaugewerbe entstehen, können schnell gesundheitsgefährdend werden, wenn nicht die notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen ergriffen werden. Selbst vermeintlich harmlose Stäube können die Gesundheit beeinträchtigen oder nachhaltig schädigen, wenn die Staubkonzentration in der Luft sehr hoch ist. Um die Anforderungen des Arbeitsschutzes zu erfüllen und die Belastungen so gering wie möglich zu halten, müssen verschiedene Vorkehrungen getroffen werden. Ziel ist es, die Arbeitsumgebung weitgehend staubfrei zu halten. Vielen Risikofaktoren lässt sich mit den passenden Reinigungslösungen im Ausbaugewerbe vorbeugen. Kehrmaschinen und geeignete Sauger unterstützen dabei, Schmutz an Ort und Stelle direkt aufzunehmen.

    Baustelle reinigen: Mehr Wirtschaftlichkeit durch saubere Maschinen und Arbeitsgeräte

    Im Betrieb sammelt sich auf Werkzeugen und Hilfsmitteln wie Schleifmaschinen oder Bohrern eine Menge Schmutz an. Diese Verunreinigungen führen dazu, dass Hilfsmittel häufig nicht oder nicht richtig funktionieren. Um deren Einsatzbereitschaft und Wirtschaftlichkeit zu sichern, ist eine regelmäßige Reinigung im Ausbaugewerbe unabdingbar.

    Reinigungsaufgaben im Ausbaugewerbe

    eine Person in weißer Schutzkleidung reinigt mit einem Kärcher Sauger Rückstände auf dem Boden einer sanierten Wohnung

    Asbest entfernen

    ein Mann in Bauuniform reinigt eine Wand im Rohbau mit einem Sicherheitssauger

    Baustaub entfernen

    eine Person reinigt den Rohbau-Fußboden mit einem Kärcher Nass-/Trockensauger

    Bauendreinigung

    ein Mann reinigt einen Gerüstboden mit einem Kärcher Hochdruckreiniger

    Gerüste reinigen

    eine Person reinigt mit einem Kärcher Sauger den Fußboden in einer Werkstatt

    Absaugung von Holzspänen

    Eine Person saugt Metallspäne von einer Maschine

    Metallspäne manuell saugen

    eine Person mit Warnweste reinigt mit einem Kärcher Höchstdruckreiniger einen Baubehälter

    Arbeitssicherheit auf Baustellen

    Fassadenreinigung

    Fassadenreinigung

    eine Person in Schutzkleidung entfernt Graffiti von der Innenseite einer Hauswand

    Graffiti entfernen

    eine Person reinigt mit einem Kärcher Heißwasser-Hochdrucktrailer eine Bagger-Schaufel

    Autark reinigen

    eine Lagerhalle

    Lagerreinigung

    Eine Person reinigt den Boden eines Büros

    Büroreinigung

    Eine Person reinigt den Boden eines Umkleideraums

    Reinigung von Sanitär- und Umkleideräumen

    Eine Person reinigt auf einem Dach eine Solaranlage

    Solar- und Photovoltaikanlage reinigen

    Empfangsbereich reinigen

    Empfangsbereich reinigen

    Reinigung im Bauhandwerk: Checkliste mit passenden Produkten für Ihren Anwendungsbereich

    Passende Produkte für Ihren Anwendungsbereich

    Kärcher Hochdruckreiniger

    Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger

    Kärcher: Höchstdruckreiniger

    Kärcher Kehr-/Kehrsaugmaschinen

    Kärcher Nass-/Trockensauger

    Kärcher: Sicherheitssauger

    Kärcher Trockeneisstrahlgeräte

    Manuelles Reinigungsequipment

    Aktuelles aus der Branche

    Warum Kärcher?

    Der Name Kärcher steht weltweit für innovative Technik und Kundenzufriedenheit in verschiedensten Anwendungen. Aus unserer Kompetenz entstehen zukunftsweisende und effiziente Lösungen für den Handel, mit denen Ihre Bedürfnisse vorbildlich erfüllt werden.

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    Bei uns finden Sie passenden Geräte, um kurzzeitige oder einmalige Reinigungsaufgaben zu erledigen. Unsere Mietgeräte bieten Ihnen maximale Flexibilität in jedem Bereich.

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    Kärcher hat eine große Auswahl an Reinigungsmitteln speziell für den Einsatz auf dem Bau. Als Teil der Kärcher Systemlösung ergänzen diese optimal unsere Maschinen und Zubehöre.

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