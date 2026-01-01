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Im Baugewerbe fallen vielfältige Verschmutzungen an – von feinstem und gesundheitsgefährdendem Staub bis hin zu grobem und hartnäckigem Schmutz. Nirgendwo sind Sauberkeit und Sicherheit so eng miteinander verbunden wie auf einer Baustelle oder in einer Werkstatt. Um die Arbeitssicherheit zu erhöhen und die Wirtschaftlichkeit zu steigern, gilt es, ein sauberes Arbeitsumfeld zu schaffen und zu wahren. Vielen Risikofaktoren können mit passenden Reinigungslösungen vorgebeugt werden, und auch der Wert von Maschinen und Werkzeugen lässt sich so erhalten. Entsprechend dem Aufgabenbereich werden Reinigungsgeräte im Baugewerbe benötigt, die robust und langlebig sind sowie sicher und effektiv arbeiten.
Auf Baustellen sind Sicherheit und Sauberkeit wichtiger denn je. Saubere Maschinen und Arbeitsgeräte sind effizienter und können einfacher gewartet werden. Gleichzeitig beugt ein sauberes Umfeld Unfällen und Arbeitsausfällen vor. Ob Beton, Staub oder Erde – jede Art von Schmutz erfordert eine Reinigungslösung, die gleichzeitig Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Reinigung auf Baustellen liefert.
Baumaschinen sind langfristige Investitionen und müssen entsprechend gewartet werden. Mit professionellen Reinigungsgeräten können deren Einsatzbereitschaft und damit die Wirtschaftlichkeit gesichert werden. Ob zwischendurch auf der Baustelle oder auf dem Betriebsgelände – regelmäßige Zwischenreinigungen sowie eine Grundreinigung nach der Bauphase helfen, die Langlebigkeit von Maschinen zu sichern, aber auch Wartungen und nötige Reparaturen einfacher durchzuführen.
Jede Baustelle ist anders. Entsprechend bergen jeder Arbeitsplatz und jede Aufgabe unterschiedliche Gefahren für die Arbeiter: Rutsch- und Stolperfallen sowie Gesundheitsrisiken durch Staub und Chemikalien. Ein Schutzhelm allein kann hier keinen ausreichenden Schutz bieten. Deshalb sind leistungsfähige, aber auch zuverlässige Maschinen, um die Baumaschinen oder die Baustellen als Arbeitsplätze zu reinigen, unabdingbar.
Einige Reinigungsaufgaben erfordern besonders leistungsstarke oder auch besonders schonende Lösungen. Zur Schalungsreinigung, Betonsanierung, zum Entfernen von Bitumen, Rost oder Farbe kommen Hochdruck- und Höchstdruckmaschinen zum Einsatz. Bei der Denkmalpflege hingegen sind schonende Verfahren gefragt.
Das Ausbaugewerbe ist vielfältig und somit auch der Schmutz, der während der Arbeit in den unterschiedlichen Gewerken anfällt. Je nachdem werden verschiedenste Reinigungskonzepte und -lösungen benötigt. Ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle – die kontinuierliche Reinigung der Werkzeuge und des Arbeitsumfelds sorgen für die Sicherheit der Arbeiter und reduzieren das Risiko von Gesundheitsgefährdung und Unfällen. Gleichzeitig erhöhen saubere und dadurch jederzeit einsatzfähige Werkzeuge die Produktivität und die Qualität der Arbeitsergebnisse. Die passenden Reinigungsmaschinen tragen zudem zur Langlebigkeit und zum Werterhalt der eingesetzten Geräte bei.
Späne und Stäube, die bei der Arbeit im Ausbaugewerbe entstehen, können schnell gesundheitsgefährdend werden, wenn nicht die notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen ergriffen werden. Selbst vermeintlich harmlose Stäube können die Gesundheit beeinträchtigen oder nachhaltig schädigen, wenn die Staubkonzentration in der Luft sehr hoch ist. Um die Anforderungen des Arbeitsschutzes zu erfüllen und die Belastungen so gering wie möglich zu halten, müssen verschiedene Vorkehrungen getroffen werden. Ziel ist es, die Arbeitsumgebung weitgehend staubfrei zu halten. Vielen Risikofaktoren lässt sich mit den passenden Reinigungslösungen im Ausbaugewerbe vorbeugen. Kehrmaschinen und geeignete Sauger unterstützen dabei, Schmutz an Ort und Stelle direkt aufzunehmen.
Im Betrieb sammelt sich auf Werkzeugen und Hilfsmitteln wie Schleifmaschinen oder Bohrern eine Menge Schmutz an. Diese Verunreinigungen führen dazu, dass Hilfsmittel häufig nicht oder nicht richtig funktionieren. Um deren Einsatzbereitschaft und Wirtschaftlichkeit zu sichern, ist eine regelmäßige Reinigung im Ausbaugewerbe unabdingbar.
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