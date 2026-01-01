Reinigung beim Fischtransport

Neben der Reinigung der Transportbehälter der Tiere empfiehlt sich in regelmäßigen Abständen auch die gründliche Reinigung der Transportfahrzeuge – sowohl außen als auch innen. Das gilt sowohl für offene Kofferaufbauten als auch für Tank- und Behälterfahrzeuge.

In größeren Anlagen, in denen zahlreiche Transportfahrzeuge gereinigt werden, kann der Betrieb einer Nutzfahrzeug-Waschanlage sinnvoll sein. Eine Alternative ist der Einbau eines stationären Hochdruckreinigers an einem Waschplatz. Das Gerät kann mit Kalt- oder Heißwasser betrieben und von mehreren Anwendern gleichzeitig bedient werden. Dank der individuellen Konfiguration und des vielfältigen Zubehörs kann das Gerät bestmöglich auf die Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden.

Die Verwendung von Heißwasser hat bereits eine keimreduzierende Wirkung. Falls erforderlich, kann auch mit einem Hochdruckreiniger im Niederdruckbetrieb Desinfektionsmittel ausgebracht werden, um das Transportfahrzeug sowohl innen als auch außen zu desinfizieren.