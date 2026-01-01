Reinigung beim Fischtransport

Umfassende Hygiene beim Fischtransport
Im Bereich der Brut und Zucht von Meerestieren müssen sowohl Jungtiere als auch ausgewachsene Exemplare von Zeit zu Zeit transportiert werden – etwa innerhalb der Brutstationen von einem Becken in das nächste oder aber von der Brutanlage in die Mast- und Zuchtbecken, in die Netzgehegeanlagen im offenen Gewässer oder zur Weiterverarbeitung. Hierbei spielen neben tierschutzrechtlichen Anforderungen an Behälter, Wasserqualität und Transportdauer die Reinigung und Desinfektion eine entscheidende Rolle. Diese betreffen nicht nur die Tanks und Transportbehälter an sich. Es empfiehlt sich, das gesamte Fahrzeug regelmäßig gründlich außen und innen zu reinigen, damit keine Rückstände von Vortransporten bleiben. So wird eine mögliche Keimbildung ausgeschlossen und Infektionsketten werden unterbrochen, damit ausschließlich gesunde Tiere am Zielort ankommen.