Gegen Geflügelpest vorgehen | Kärcher

Tipp 1 – Ver- und Entsorgung des Betriebs:

Im Idealfall geschieht die gesamte Ver- und Entsorgung des Betriebs – Anlieferung von Jungtieren, Futter und Betriebsmitteln ebenso wie die Abholung von Eiern, Schlachttieren und Kadavern – von außerhalb des Betriebsgeländes mithilfe von Rampen und Leitungsanschlüssen. In der Nähe der Belade- und Entladestellen sollten sich auch Anschlüsse für Heißwasser-Hochdruckreiniger befinden.

Tipp 2 – Zu- und Abfahrtswege für Fahrzeuge:

Falls Fahrzeuge auf das Hofgelände fahren müssen, empfiehlt es sich, die Zu- und Abfahrtswege zu trennen. Waschplätze und Desinfektionsschleusen können so effektiver genutzt werden.

Tipp 3 – Waschplätze:

Die Waschplätze sollten sich möglichst weit von den Ställen entfernt befinden. Berücksichtigen Sie zudem die vorherrschende Windrichtung, da auch Gischt und Sprühnebel das Virus und damit die Geflügelpest in den Stall tragen können.

Tipp 4 – routinemäßige Reinigung:

Wichtig ist auch die routinemäßige sowie anlassbezogene Reinigung der Außenanlagen. Auf den Hofflächen zwischen den Gebäuden entfernen Kehrmaschinen effektiver Staub und Schmutz als jeder Besen und erleichtern beziehungsweise verkürzen die Arbeit erheblich. Wo der Boden glatt genug ist, können auch im Außenbereich Nass-/Trockensauger eingesetzt werden. Ein gereinigter Hof bietet Wildvögeln kaum noch Anreiz zur Landung und dämmt damit ein wichtiges Infektionsrisiko deutlich ein.