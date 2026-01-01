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    Gerüste reinigen – was es zu beachten gilt | Kärcher

    Gerüste reinigen

    Gerüste werden meist von Mietgesellschaften für eine Bauphase zur Verfügung gestellt und danach an den nächsten Kunden vermietet. Um Arbeits- und Trittsicherheit zu gewährleisten, den Wert der Gerüste möglichst lange zu erhalten und durch eine gepflegte Optik eine gute Kundenbindung zu erreichen, ist eine Gerüstreinigung nach jedem Einsatz notwendig. Bei der Entfernung von Farb-, Beton- oder Silikonresten kommt das Höchstdruckstrahlen zum Einsatz, wobei es auf passendes Zubehör und den richtigen Druck ankommt.

    eine Person reinigt einen Gerüstboden mit einem Kärcher Hochdruckreiniger

    Gerüste reinigen mit Höchstdruckstrahlen

    Auf Baustellen sind Gerüste unter harten Bedingungen im Einsatz. Nach jeder Verwendung müssen die Teile des Gerüsts gereinigt, Schweißnähte und metallische Bauteile auf Verformungen kontrolliert und gegebenenfalls vorhandene Siebdruck-Sperrholz-Beläge auf Beschädigungen überprüft werden. Auch Scharniere, Riegel, Federstecker und Sicherungshebel sind von Putz, Mörtel oder Farbresten zu befreien.

    In manchen Fällen ist die Hochdruckreinigung mit leistungsstarken HDS-Trailern ausreichend. Die Verschmutzung ist allerdings in der Regel so massiv, dass Höchstdruckstrahlen zum Einsatz kommt. Dabei gibt es länderspezifische Vorgaben, wer für die Reinigung des Gerüsts zuständig ist. In Deutschland ist dies durch die DIN-Norm 18451 geregelt, wonach der Auftraggeber keine Verschmutzungen am Gerüst hinterlassen darf, die einem Abbau oder der Wiederverwendung entgegenstehen. Je nach Vereinbarung zwischen Kunde und Verleiher übernimmt der Kunde die Reinigung oder die Kosten, die dem Verleiher entstehen, um die Gerüstbeläge zu reinigen.

    Baustelle mit Gerüst

    Technik und Zubehör für die Gerüstreinigung

    Um die hartnäckigen Verschmutzungen zu entfernen, hat sich Höchstdruckstrahlen als leistungsstarke und effiziente Methode etabliert. Von Vorteil ist, dass sich Wasserfördermenge, Arbeitsdruck und – durch die Auswahl passender Düsen – auch die Strahlform auf die jeweilige Anforderung anpassen lassen.

    Generell kommen bei der Gerüstreinigung Geräte mit einer Wasserfördermenge ab 900 Litern zum Einsatz, wobei an Metallstrukturen mit einem Druck von bis zu 1.000 bar gearbeitet wird – je nachdem, wie hartnäckig die Verschmutzungen sind. Handelt es sich um Holzplanken, die zu reinigen sind, sollte ein geringerer Druck von 350 bis 500 bar gewählt werden. Empfehlenswert ist zudem die Verwendung einer Rotationsdüse, die kraftvolles und zügiges Reinigen erlaubt. Verfügbar sind Modelle mit einfachem oder 4- bis 6-fachem Strahl, wobei letztere das Arbeiten zusätzlich beschleunigen.

    Anwender, die beim Reinigen des Gerüsts mit Höchstdruckstrahltechnik arbeiten, müssen die jeweils vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA) anlegen. Dazu zählen je nach Höhe des Drucks Schutzhelm mit Visier, Sicherheitshandschuhe und -stiefel, wasserdichte Spritzschutzkleidung sowie ein Industriegehörschutz.

    Eine Person in weißer Arbeitskleidung reinigt eine Gerüsttafel mit einem Kärcher Höchstdruckreiniger

    Tipp 1 – keine Reinigungsmittel oder Heißwasser nötig:

    Reinigungsmittel oder der Einsatz von Heißwasser sind beim Höchstdruckstrahlen nicht notwendig, da die Reinigung des Gerüsts durch die hohe mechanische Energie erfolgt.

    Tipp 2 – automatisierte Höchstdruckanlagen sind verfügbar:

    Zur Beschleunigung der Gerüstreinigungsarbeiten sind auch automatisierte Höchstdruckanlagen verfügbar, die meist individuell an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden.

    EXKURS – Schalungen reinigen: wichtig für die Qualität am Bau

    Meist verleihen Gerüstmietgesellschaften auch Schalungen. Werden Schalungen nicht fachgerecht gereinigt, können verbleibende Betonreste dafür sorgen, dass sich Schalungen nicht nahtlos zusammenfügen und neu eingegossener Beton ausläuft. Auch können Betonreste Dellen und andere Spuren in Wänden, Decken oder Säulen hinterlassen. Ist der Beton noch nicht komplett ausgehärtet, kommt ein Druck von 350 bis 500 bar zum Einsatz. Ab 4 Tagen, wenn der Beton hart ist, wird ein Druck von 1.000 bar und mehr zur effizienten Reinigung benötigt.

    Kärcher: Schalungen reinigen

    Schalungen reinigen

    Bei der Herstellung von Betonbauteilen ist die Qualität der Schalung von zentraler Bedeutung. Nur mit einer sauberen Schalung lassen sich hochwertige Betonoberflächen erzielen. Die Reinigung der Schalung sollte daher nach jeder Anwendung erfolgen. Dabei kommen leistungsstarke Geräte wie Höchstdruck-Wasserstrahlreiniger zum Einsatz, mit denen man auch ausgehärtete Betonreste rückstandslos entfernen kann. Die Geräte arbeiten nicht nur gründlich, sondern auch flexibel und schonend. Wasserwerkzeug, -druck und -menge lassen sich auf den Verschmutzungsgrad der Schalung abstimmen – für ein bestmögliches Reinigungsergebnis, ohne die Schalhaut zu beschädigen.

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