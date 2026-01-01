Gerüste reinigen

Um die hartnäckigen Verschmutzungen zu entfernen, hat sich Höchstdruckstrahlen als leistungsstarke und effiziente Methode etabliert. Von Vorteil ist, dass sich Wasserfördermenge, Arbeitsdruck und – durch die Auswahl passender Düsen – auch die Strahlform auf die jeweilige Anforderung anpassen lassen.

Generell kommen bei der Gerüstreinigung Geräte mit einer Wasserfördermenge ab 900 Litern zum Einsatz, wobei an Metallstrukturen mit einem Druck von bis zu 1.000 bar gearbeitet wird – je nachdem, wie hartnäckig die Verschmutzungen sind. Handelt es sich um Holzplanken, die zu reinigen sind, sollte ein geringerer Druck von 350 bis 500 bar gewählt werden. Empfehlenswert ist zudem die Verwendung einer Rotationsdüse, die kraftvolles und zügiges Reinigen erlaubt. Verfügbar sind Modelle mit einfachem oder 4- bis 6-fachem Strahl, wobei letztere das Arbeiten zusätzlich beschleunigen.

Anwender, die beim Reinigen des Gerüsts mit Höchstdruckstrahltechnik arbeiten, müssen die jeweils vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA) anlegen. Dazu zählen je nach Höhe des Drucks Schutzhelm mit Visier, Sicherheitshandschuhe und -stiefel, wasserdichte Spritzschutzkleidung sowie ein Industriegehörschutz.