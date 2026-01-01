Gerüste reinigen mit Höchstdruckstrahlen
Auf Baustellen sind Gerüste unter harten Bedingungen im Einsatz. Nach jeder Verwendung müssen die Teile des Gerüsts gereinigt, Schweißnähte und metallische Bauteile auf Verformungen kontrolliert und gegebenenfalls vorhandene Siebdruck-Sperrholz-Beläge auf Beschädigungen überprüft werden. Auch Scharniere, Riegel, Federstecker und Sicherungshebel sind von Putz, Mörtel oder Farbresten zu befreien.
In manchen Fällen ist die Hochdruckreinigung mit leistungsstarken HDS-Trailern ausreichend. Die Verschmutzung ist allerdings in der Regel so massiv, dass Höchstdruckstrahlen zum Einsatz kommt. Dabei gibt es länderspezifische Vorgaben, wer für die Reinigung des Gerüsts zuständig ist. In Deutschland ist dies durch die DIN-Norm 18451 geregelt, wonach der Auftraggeber keine Verschmutzungen am Gerüst hinterlassen darf, die einem Abbau oder der Wiederverwendung entgegenstehen. Je nach Vereinbarung zwischen Kunde und Verleiher übernimmt der Kunde die Reinigung oder die Kosten, die dem Verleiher entstehen, um die Gerüstbeläge zu reinigen.