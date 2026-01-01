Kälberiglus: Wichtige Hygienemaßnahmen | Kärcher

Kommt das Kalb von der Einzelbucht in die Gruppenhaltung, ist das neue Umfeld zunächst eine Herausforderung für das Immunsystem. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Kälber aus verschiedenen Betrieben stammen. Um den Keimdruck zu minimieren, spielt Hygiene eine große Rolle. Vor der Belegung gilt es, den Gruppenstall gründlich mit heißem Wasser zu reinigen und zu desinfizieren. Um Schmutz- und Restwasser zu beseitigen, kann ein Nass-/Trockensauger die Arbeit des Hochdruckreinigers wirkungsvoll unterstützen.