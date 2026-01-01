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    Melkstandreinigung für hochwertige Milchproduktion | Kärcher

    Melkstandreinigung

    Täglich passiert die Herde den Melkstand. Zurück bleibt jede Menge Schmutz – Kot-, Eiweiß- und Fettrückstände sowie Milchreste, Kalk und Urinstein. Eine regelmäßige Reinigung des Melkstands ist daher unumgänglich. Auch bei der Sauberkeit im Milchlager und am Milchtank ist das richtige Reinigungsequipment ausschlaggebend, um die notwendigen Hygienebedingungen entlang der gesamten Produktionskette sicherzustellen.

    Melkstandreinigung

    Der sensible Punkt: Reinigung rund um den Melkbereich

    Der Melkbereich ist der sensible Teil des Milchviehstalls, stellt er doch die Grenze von der Tierhaltung zum Lebensmittel dar. Da alle Milchkühe – ob krank oder gesund – mehrmals täglich dieses Nadelöhr passieren, kommt der Hygiene eine doppelte Bedeutung zu.

     

    Melkhaus und Melkstand richtig reinigen: Häufigkeit und Hilfsmittel

    Melkstand

    Reinigungsturnus

    Damit Keime nicht von einem Tier zum nächsten weiter verbreitet werden, empfiehlt sich nach jeder Melkschicht eine gründliche Unterhaltsreinigung des gesamten Melkhauses und des Melkbereichs.

    Mit einem Hochdruckreiniger sollten dabei nicht nur das Melkkarussell, sondern auch der Vorwartebereich und die Triebwege gesäubert und auf Vordermann gebracht werden. Gekachelte Wände, geflieste Böden und jede Menge Edelstahl bei Technik und Stallausrüstung schaffen beste Voraussetzungen für eine schnelle und gründliche Reinigung. Ein besonderes Augenmerk sollte bei der Reinigung auch auf das Melkgeschirr und andere Melkanlagenteile gelegt werden, die mit Schmutz in Berührung kommen.

    Mehrmals wöchentlich sollten zusätzlich geeignete Reinigungsmittel mit der Schaumlanze aufgetragen werden, um Infektionsketten zu unterbrechen und alle Rückstände zu entfernen. Alkalische Reiniger entfernen wirksam Kot-, Eiweiß-, Milch- und Fettrückstände. Gegen Kalk-, Rost-, Urinstein eignen sich saure Reinigungsmittel.

    Das richtige Equipment für die Reinigung rund um den Melkstand

    Melkstandreinigung mit Hochdruckreiniger

    Hochdruckreiniger mit einer hohen Wasserfördermenge von mindestens 800 Litern pro Stunde und einer hohen Schwemmleistung helfen bei der Melkstandreinigung dabei, die großen Mengen an Schmutz wegzuspülen. Genau diese Eigenschaften sind im Melkstand gefragt, wo im Laufe einer Melkzeit einiges an Kot und Urin anfällt.

    Schonende Melkstandreinigung

    Eine echte Hilfe können Hochdrucklanzen mit einer Pistole sein, bei der sich Wassermenge und Druck stufenlos dosieren lassen. So kann das Gerät problemlos zum sanften Reinigen sensibler Komponenten oder zum Wegspülen grober Verschmutzungen eingesetzt werden.

    Melkstand reinigen mit Heißwasser-Hochdruckreiniger

    Für genügend Arbeitsradius sorgt ein langer Hochdruckschlauch, mit dem sich auch die letzten Winkel des Melkkarussells oder des Melkhauses erreichen lassen. Um Stolperfallen zu vermeiden, ist der Hochdruckschlauch idealerweise auf einer Trommel mit Rückholautomatik geführt.

    Melkstandreinigung – Schritt für Schritt:

    1. Melkstand mit dem Hochdruckreiniger einweichen

    Empfindliche Elektrik, wie beispielweise Zylinder und Laser an Melkrobotern oder Melkmaschinen, sollten dabei ausgespart und separat gereinigt werden. Stark verschmutzte Bodenbereiche ebenfalls mit dem Hochdruckreiniger grob reinigen.

    2. Schaumreiniger aufbringen

    Reinigungsmittel mithilfe einer Schaumlanze auf Flächen, Decke und Melkgeschirre von unten nach oben auftragen. Hierfür empfiehlt sich ein alkalischer Melkstandreiniger, um Kot-, Eiweiß- und Fettrückstände wirksam zu entfernen.

    Vorteil von Reinigungsschaum:
    Er ist so stabil, dass er auf Oberflächen haften bleibt. Einwirkzeit und Reinigungswirkung werden erhöht.

    3. Abspülen

    Nach der empfohlenen Einwirkzeit des Melkstandreinigers den Schaum von oben nach unten abspülen.

    Tipp: Das beim Abspülen verwendete Wasser sollte von hoher Qualität sein, um eine erneute Verkeimung zu unterbinden. Trocknet der Boden bis zum nächsten Melken nicht selbstständig ab, hilft ein Nass-/Trockensauger dabei, einen trockenen und rutschfesten Boden zu gewährleisten.

    Tipp – bestimmte Bereiche mit saurem Reinigungsmittel reinigen:

    An den Bereichen, die verstärkt mit Urin und Milch in Berührung kommen, empfielt sich der Einsatz eines sauren Reinigungsmittels. Den Schaum ebenfalls nach der empfohlenen Einwirkzeit von oben nach unten abspülen.

    Melkstand reinigen: Melkzeuge, Schläuche und Zubehör reinigen

    Melkzeuge, Schläuche und Zubehör reinigen

    Außenreinigung:

    Zur Außenreinigung der Melkanlagenteile wie Melkzeuge, Melkgeschirr, Schläuche und Zubehöre können ebenfalls Hochdruckreiniger verwendet werden. Nach jeder Melkzeit empfiehlt es sich, diese mit abzuspülen. Hochdrucklanzen mit einer Pistole, bei der sich Wassermenge und Druck stufenlos dosieren lassen, helfen bei der sanften Reinigung sensibler Komponenten. Ein alkalischer Reiniger entfernt Kot-, Eiweiß- und Fettrückstände wirksam.

    Innenreinigung:

    Ob Rohrmelkanlage oder Melkroboter - automatische Spül- und Desinfektionssysteme sorgen dafür, dass die Melkzeuge nach jeder Melkzeit (jedem Rundlauf) sauber und mikrobiologisch einwandfrei sind.

    Das Milchlager reinigen: Heißwasser-Hochdruckreiniger, Nass-/Trockensauger und Reinigungsmittel

    Für das separate Milchlager gelten dieselben Voraussetzungen wie für den Melkbereich selbst. Hochdruckreiniger und Heißwasser sowie Reinigungsmittel sorgen dafür, den Schmutz möglichst komplett zu entfernen. Zur Vermeidung von Schimmelbildung durch verbleibende Feuchtigkeit und zur Verhinderung von Rutschgefahr können auch in diesem Fall Nass-/Trockensauger eingesetzt werden.

    Das Milchlager reinigen
    Vorteile von Heißwasser-Hochdruckreinigern

    Vorteile Heißwasser-Hochdruckreiniger

    Mit Heißwasser reinigen Hochdruckreiniger bei gleichbleibendem Druck noch besser. Neben besseren Ergebnissen und einer schnelleren Reinigungs- und Trocknungszeit lässt sich beim Einsatz von Heißwasser-Hochdruckreinigern eine messbare Keimreduktion erreichen. Mithilfe der Dampfstufe können empfindliche Oberflächen sogar mit bis zu 155 °C schonend gereinigt werden. Darüber hinaus ermöglichen die Geräte eine Reduzierung des Arbeitsdrucks, des Zeiteinsatzes sowie der Menge einzusetzender Reinigungsmittel. Die Reinigung mit Heißwasser bietet dadurch einige Vorteile und verschiedene Möglichkeiten, den Reinigungsvorgang zu optimieren.

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