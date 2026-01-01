Erkrankt auf einem Pferdehof nur ein Tier, kann sich schnell der ganze Bestand infizieren. Wer so etwas als Besitzer oder Besitzerin eines Pferdehofs einmal erlebt hat, weiß, wie wichtig es ist, den gesamten Betrieb inklusive des Pferdestalls zu reinigen und zu desinfizieren.

Obwohl diese Aufgaben häufig von den Pferdebesitzern oder vom Personal ausgeführt werden, sollten Hofbesitzer wissen, was zu tun ist. Denn letztlich sind sie dafür verantwortlich, dass der Hof sauber ist und die Pferde unter gesunden Bedingungen leben. Ein Überblick darüber, wer wann welche Aufgaben ausführt, gehört für Pferdehofbesitzer dazu.

Denn eine gute Hygiene im Pferdestall fördert die Tiergesundheit und das Wohlbefinden der Pferde. Je sauberer Pferdestall, Paddock, Sattelkammer und alle anderen Bereiche des Hofes sind, desto weniger sind sie als Lebensraum für Viren, Bakterien und Parasiten geeignet. Die Folge: Die Erreger breiten sich weniger schnell aus und die Tiere werden seltener krank.