Hygienische Reinheit ohne Kompromisse: In lebensmittelverarbeitenden Betrieben haben eine effiziente Reinigung und Desinfektion oberste Priorität. In Metzgereien und kleinen Schlachtbetrieben wie auf Bauernhöfen fallen vor allem Verunreinigungen wie Blut, Proteine und Fette, grobe Fleischabfälle und Knochenreste an. Diese müssen effizient beseitigt werden, sodass Keime keine Chance auf Ausbreitung haben. Denn eine reine Arbeitsumgebung dient der Qualitätssicherung der Lebensmittel, schützt die Gesundheit der Endverbraucher und letztlich den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.
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