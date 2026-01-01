Auf die Höhe der notwendigen Finanzierungssumme für SB-Waschanlagen wirken zahlreiche Parameter ein. Das Spektrum der Faktoren reicht von der Lage des Grundstücks und möglichen baulichen Maßnahmen bis hin zur Größe der Anlage. Im Rahmen einer Potenzialanalyse werden diese Themen, abgestimmt auf die individuelle Situation, ausführlich von Hersteller und Kunde betrachtet.

Bei den Kosten gilt es, zwischen den Fixkosten (u. a. Grundstücks- oder Personalkosten) sowie variablen Kosten für den Betrieb der SB-Anlage zu unterscheiden. Zu diesen zählen unter anderem Ausgaben für Wasser, Strom, Verbrauchsmaterialien, Heizung, Gas oder Entsorgung.