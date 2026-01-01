Saubere Schalung für hochwertige Betonoberflächen
Beton ist ein vielseitiger und widerstandsfähiger Baustoff, der bauphysikalische Anforderungen ganzheitlich erfüllen kann. Betonfertigteile werden beispielsweise für die Errichtung von Wänden, Decken und Treppenhäusern eingesetzt. Insbesondere bei Sichtbeton – wenn Ansichtsflächen gestalterische Funktionen übernehmen – ist dabei die Qualität der Schalungssysteme von großer Bedeutung. Nur eine saubere Schalung ergibt eine Betonoberfläche, die den optischen Ansprüchen Genüge tut.
Verschiedene Teile der Schalung
Schalungen sind Hohlformen, die mit flüssigem Beton gefüllt werden, um diesem seine endgültige Form zu geben. Die Schalung besteht aus der Schalhaut (betonberührende Fläche) und dem Rahmen, auf dem sie befestigt ist. Je nachdem, wie die Betonoberfläche später aussehen soll, werden verschiedene Schalhäute eingesetzt, um die Textur zu beeinflussen. Häufig wird Holz verwendet, für glatte Wände kommen Schalhäute aus Metall oder Kunststoff zum Einsatz. Nach dem Aushärten des Betons wird die Schalung in der Regel entfernt und wiederverwendet.