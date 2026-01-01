Effektive und schonende Schalungsreinigung mit Höchstdruckreiniger



Wie funktioniert der Höchstdruckreiniger für die Schalungsreinigung?

Als Höchstdruckreiniger bezeichnet man Hochdruck-Wasserstrahlgeräte, die mit einem Wasserdruck bis zu 1.000 bar oder mehr und den entsprechend hohen Wasserfördermengen arbeiten. Dank ihrer Kraft entfernen sie auch ausgehärtete Betonreste zuverlässig von der Schalung. Im Vergleich dazu stehen Hochdruckreiniger der unteren Klasse mit 80 bis 100 bar sowie der Mittelklasse mit etwa 150 bis 200 bar.

Das Herz eines jeden Hochdruckreinigers ist die Hochdruckpumpe, die meist von einem Elektro- oder Dieselmotor angetrieben wird. Die Pumpe wird über einen Wasseranschluss versorgt und setzt das einströmende Wasser unter Druck. Das Wasser wird über den Hochdruckschlauch zur Sprühlanze oder einem anderen Hochdruckwerkzeug mit entsprechender Hochdruckdüse geführt. Mobile Geräte sind meist auf einem Rahmen mit Fahrgestell aufgebaut.

Verschiedene Wasserdrücke, flexible Anwendung

Das Reinigen der Schalung mit Höchstdruck-Wasserstrahlgeräten ist besonders effektiv. Die Geräte bieten den Vorteil, dass durch die geeignete Kombination aus Wasserdruck, Wassermenge und Wasserwerkzeug die Abtragungsenergie flexibel auf die Beschaffenheit des Schalungsmaterials und den Verschmutzungsgrad eingestellt werden kann.

Besteht die Schalhaut beispielsweise aus laminiertem Schichtpressholz, wird mit einem reduzierten Druck von höchstens 500 bar gearbeitet, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Beim Schalungsrahmen, der meist aus Stahl besteht, wird dagegen mit sehr hohen Drücken (1.000 bar und mehr) gearbeitet. Die Nassreinigung erfolgt stets ohne Zusatz von Strahlmitteln, um die Oberflächenbeschichtung des Schalrahmens nicht zu beschädigen. Wenn möglich, sollten die Rahmen bereits auf der Baustelle vor- oder zwischengereinigt werden, da der Beton dann noch nicht komplett ausgehärtet ist.