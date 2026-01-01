Schweinestall reinigen und desinfizieren | Kärcher

Nach einer angemessenen Einweichzeit kommt der Hochdruckreiniger zum Einsatz. Im Schweinestall erfolgt die Reinigung mit dem Hochdruckreiniger üblicherweise von unten nach oben. Zuerst ist der Boden dran, danach Wände, Buchtenabtrennungen und alle Flächen bis zur Decke.

Nach der Reinigung der Schlitze der Spaltenböden kommt die Reinigung der Spaltenflächen. Auf diese Weise kann der Schmutz durch die offenen Schlitze abfließen. Dann geht es weiter mit den Wänden und Abtrennungen bis hoch zu den Decken. Zum Schluss wird alles nochmal von oben nach unten abgespült. Dabei werden auch alle weiteren Einrichtungen im Stall gereinigt. Futter- und Trinkwasseranlagen erhalten eine Spezialbehandlung (s. unten).

Bei umgekehrter Reihenfolge – von oben nach unten – würde der Schmutz vom Boden durch den Wasserdruck aus dem Hochdruckreiniger auf die frisch gereinigten Wände und Oberfläche spritzen und so Mehrarbeit verursachen.

Empfehlenswert ist der Einsatz einer Flachstrahldüse. Durch den breiten Strahl und aus einem Abstand von etwa 20 bis 40 Zentimetern ist die Reinigung am effektivsten. Nur bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen und Kotverkrustungen sollte das Reinigungspersonal zu einer Rotordüse – auch Dreckfräser genannt – greifen. Dabei ist aber Vorsicht geboten, damit empfindliche Oberflächen nicht beschädigt werden.