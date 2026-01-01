ABS Schlammsauger | Kärcher

Zum sicheren Absaugen von Schlamm, Sand, Dreck, Algen und Steinen bis zu einer Größe von 20 Millimetern geeigneter Schlammsauger. Angeschlossen an den Hochdruckschlauch von Kärcher Hochdruckreinigern können diese als Schmutzpumpe genutzt werden. Der leistungsstarke Schlammsauger meistert dabei Schmutzmengen zwischen 8.000 und 18.000 Litern pro Stunde. Mit M 22 × 1,5-Anschluss für den Hochdruckschlauch. Saugschlauch 3,6 Meter lang mit NW 37, geeignet für Hochdruckreiniger mit Düsengröße ≤ 050 (Standardversion 6.415-935.0 eingebaut). Für Hochdruckreiniger mit Düsengröße 040 bitte Düse 6.415-934.0 verwenden. Für Hochdruckreiniger mit Düsengröße 060 bitte Düse 6.415-936.0 verwenden.