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    ABS Schlammsauger | Kärcher

    Coiled turquoise hose with black connector and brass fitting, set against a white background.

    ABS Schlammsauger

    Artikelnummer: 2.641-798.0

    Zum Anschluss an den Hochdruckschlauch von Kärcher Hochdruckreinigern: leistungsstarker Schlammsauger zur Umrüstung von Hochdruckreinigern zu Schmutzpumpen.