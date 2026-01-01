ABS Schlammsauger | Kärcher

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Artikelnummer: 2.641-798.0Zum Anschluss an den Hochdruckschlauch von Kärcher Hochdruckreinigern: leistungsstarker Schlammsauger zur Umrüstung von Hochdruckreinigern zu Schmutzpumpen.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.8