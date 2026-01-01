Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Adapter für gerade Winkeldüse | Kärcher

    Metal connector with threaded ends and a central grooved section, isolated on a white background.

    Adapter für gerade Winkeldüse

    Artikelnummer: 5.321-992.0

    Zum anbringen an alle Mini-Winkeldüsen. Ermöglicht den Umbau der Mini-Winkeldüsen zu einer geraden Düse.