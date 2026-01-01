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    Luftreiniger AF 100 H13 | Kärcher

    Kärcher air purifier with a sleek white design, perforated sides, and a black top panel featuring control buttons.

    Luftreiniger

    AF 100 H13

    Artikelnummer: 1.024-812.0