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    Luftreiniger AF 100 | Kärcher

    Kärcher air purifier with a sleek white design, perforated sides, and a black top panel featuring control buttons.

    Luftreiniger

    AF 100

    Artikelnummer: 1.024-810.0