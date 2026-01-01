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    Luftreiniger AFG 100 weiß | Kärcher

    Tall white Kärcher air purifier with a cylindrical design, standing on a round metal base.

    Luftreiniger

    AFG 100 weiß

    Artikelnummer: 1.024-800.0