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    Anbausatz Betriebsstundenzähler | Kärcher

    Digital hour meter with black casing, displaying 1610.3 hours, connected by grey and black wires with red connectors.

    Anbausatz Betriebsstundenzähler

    Artikelnummer: 2.853-192.0

    Anbausatz Betriebsstundenzähler zur Feststellung der Gerätelaufzeit.