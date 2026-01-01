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    Forecourtgerät AT-C Fp | Kärcher

    Kärcher payment terminal with card slot, display screen, and coin slot on a metallic stand.

    Forecourtgerät

    AT-C Fp

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.534-911.0

    Dank des integrierten Frostschutzes ist unser geeichter Reifenfüller AT-C Fp problemlos auch in den Wintermonaten einsetzbar. Zum Überprüfen und präzisen Befüllen von Reifen bis zu 8 bar.
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