Forecourtgerät AT-C Fp | Kärcher

Serienmäßig mit integriertem Frostschutz ausgestattet, arbeitet unser Reifenfüller AT-C Fp auch in der kalten Jahreszeit problemlos und präzise. Entsprechend der landesspezifischen Vorgaben geeicht, erlaubt er eine exakte Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks bis zu 8 Bar. Die Laufzeit ist dabei stufenlos auf bis zu 7 Minuten Länge einstellbar. Dank des elektronischen Münzprüfers können unterschiedliche Münz- und Wertmarkentypen eingesetzt werden – ganz nach Ihrem individuellen Bedarf. Mit dem AT-C Fp erhöhen Sie mit geringem Aufwand die Attraktivität Ihres Standorts und generieren gleichzeitig willkommene Mehrumsätze.

Digitale Druckanzeige bis zu 8 Bar Präzise Einstellung des richtigen Reifendrucks. Die einfache und bequeme Handhabung sorgt für wiederkehrende Endkunden. Elektronischer Münzprüfer Individuelle und einfache Programmierung. Ermöglicht die Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen. Programmierbare Laufzeit Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7 Minuten. Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.