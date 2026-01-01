Forecourtgerät AT-C | Kärcher

Standortattraktivität erhöhen, Mehrumsätze generieren: Mit unserem Reifenfüller AT-C bieten Sie Ihren Kunden einen nützlichen Zusatzservice, ohne hohe Investitionskosten. Der Reifenfüller ist mit einem elektronischen Münzprüfer ausgestattet, der die Verwendung unterschiedlicher Münz- oder Wertmarkentypen erlaubt. Die bis zu 7-minütige Laufzeit des Geräts steuern Sie ganz individuell und stufenlos. Das Gerät ist selbstverständlich geeicht und ermöglicht eine exakte Überprüfung und Befüllung von Reifen bis zu einem Druck von 8 Bar.

Digitale Druckanzeige bis zu 8 Bar Präzise Einstellung des richtigen Reifendrucks. Die einfache und bequeme Handhabung sorgt für wiederkehrende Endkunden. Elektronischer Münzprüfer Individuelle und einfache Programmierung. Ermöglicht die Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen. Programmierbare Laufzeit Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7 Minuten. Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.